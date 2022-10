Abogado de Papadimitriu dice que intentan desviar atención en caso Odebrecht

Entornointeligente.com /

La defensa técnica legal del exministro Demetrio Papadimitriu, Nicolás Brea, rechazo enfáticamente que su defendido haya realizado alguna transacción ilícita con el sistema bancario de Andorra, España.

Las declaraciones del abogado Brea, surgen luego que en una publicación del Diario El País de España, se deja entrever que Papadimitriu supuestamente realizó convenios comerciales ilícitos con el banco de Andorra.

«La familia Papadimitriu es originaria de Grecia, por lo que es normal que tengan cuentas fuera de Panamá». «La mayoría de las cuentas a la que se hacen referencia fueron abiertas antes del 2009, cuando Demetrio Papadimitriu ni siquiera pensaba ser Ministro», agregó el jurista.

«Lo que se intenta hacer, por parte de poderosos sectores económicos y políticos es desviar la atención y distraer a quienes adelantan el proceso judicial, para saber la verdad de lo sucedido en el caso Odebrecht».

«No es la primera, ni será la última vez que esos sectores pretendan contaminar el proceso para que no se conozca lo que verdaderamente se suscitó, y que algunos que no están mencionados y otros que no aparecen en los expedientes, salgan a la luz pública.»

«No nos debe extrañar que surjan informaciones falsas y sesgadas en medios internacionales, que luego las rebotan aquí en este país». «Es lo que comúnmente se conoce como «noticias sembradas».

«En realidad, lo que cuenta en este caso y que estamos seguros se tomará en consideración, es lo que está en los expedientes», finalizó diciendo el letrado.

