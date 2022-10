Vídeo raro mostra ataque de orcas a tubarões-brancos na África do Sul

Entornointeligente.com /

Um grupo de orcas circunda um tubarão-branco solitário: apesar das manobras evasivas, um dos predadores mais temidos do mundo transforma-se em presa fácil numa questão de minutos. As imagens inéditas captadas com recurso a um helicóptero e um drone servem para confirmar inequivocamente que as orcas assassinas caçam tubarões-brancos, acontecimento nunca antes visto com tanto pormenor.

«Este comportamento nunca tinha sido testemunhado com este detalhe e, certamente, nunca com uma vista aérea», explica Alison Towner, cientista especialista no estudo de tubarões na Academia de Dinâmicas Marinhas de Gansbaai, na África do Sul. Alison liderou o estudo sobre estas interacções, publicado na revista científica Ecology na passada terça-feira.

Durante uma hora, as orcas perseguem vários tubarões-brancos: apesar de apenas ter sido captado um ataque em vídeo, os cientistas acreditam que foram mortos outros três tubarões neste curto período de tempo. Na Baía de Mossel, cidade portuária na província sul-africana do Cabo Ocidental, os ataques das orcas já tiveram impacto na população de tubarões.

«Antes dos ataques , os tubarões-brancos eram vistos frequentemente na Baía de Mossel. Contudo, dados recolhidos por uma embarcação e um piloto de drone , mostram que os tubarões fugiram desta área imediatamente após os ataques – um comportamento do tipo ‘lutar ou fugir’», explicam os cientistas no vídeo.

Além de ajudar a perceber os comportamentos das orcas, as imagens permitem-nos também compreender melhor os mecanismos de defesa usados durante a ameaça. Mantendo sempre as orcas a curta distância, os tubarões-brancos recorreram a círculos apertados para tentarem escapar aos predadores. Esta estratégia não seria, no ataque testemunhado pelos cientistas, bem-sucedida: fazendo uso da superioridade numérica, as orcas conseguiam anular as súbitas mudanças de direcção.

A zona escolhida pelas orcas para infligir danos aos tubarões é outra das curiosidades : uma dentada na zona do fígado foi o método mais eficaz para neutralizar o predador. Uma das orcas identificadas nas imagens do ataque – baptizada com o nome Starboard pelos cientistas – já tinha sido ligada a outros casos de agressão contra tubarões, mas nunca se tinha conseguido provar com absoluta certeza esta ligação.

Depois deste ataque, os cientistas precisaram de esperar 45 dias até que um novo tubarão fosse encontrado na mesma área.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com