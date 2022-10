U.E. Hilario Pisani Anselmi dio inicio al año escolar 2022 – 2023 «surtida por el PAE»

Entornointeligente.com /

El pasado lunes 3 de octubre y de manera presencial en todos los niveles se dio inicio al nuevo año escolar 2022 – 2023 en lo que respecta al municipio Boconó.

Al efecto conversamos con la Prof. Jenny Carolina Valera, Directora de la U.E Hilario Pisani Anselmi, quien se expresó: en este inicio del nuevo año escolar, todos debemos hacerlo teniendo presente la educación del futuro y junto a la familia, cuidar la escuela».

«Este primer, el primer día se dio inicio al nuevo año con mucha alegría y bastante entusiasmo. Hoy junto a todos los personales, le dimos la bienvenida a todos los niños para comenzar una gran fiesta escolar con las diferentes actividades: Deportivas, culturales, recreativas y pedagógicas en nuestra institución».

Matrícula y personal Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 210 niños desde educación inicial hasta sexto grado. Así mismo tiene un personal idóneo en cuanto al profesionalismo y ejercicio pedagógico, que está conformado por 32 docentes; mientras 20 personas forman parte de la nómina del personal ambientalista; 3 madres de la patria y una coordinadora del PAE.

«Hoy y así deseamos seguirlo haciendo, todos hemos venido con la mejor disposición de cumplir con nuestras funciones en un horario de 7:30 am hasta las 12:30 pm».

Como están en el período de adaptación, en educación inicial trabajan laborando esta semana desde las 7:30 am hasta las 11:00 am. Mientras que primaria será de 7:30 am hasta las 12:00 M.

Entre los anuncios que podemos hacer es que fuimos surtidos por el PAE, lo que nos permite iniciar desde este lunes y el recibimiento será con un almuerzo especial.

En buen ambiente Preguntada la Directora de la U.E. Hilario Pisani Anselmi, Prof. Jenny Carolina Valera, acerca de las condiciones que presenta la estructura del plantel, nos comunicó:

«En términos generales está en buen ambiente físico, aunque es innegable, reconocer que presenta algunos problemas por filtraciones en el área de preescolar. También amerita: Pintura, igualmente es necesario el arreglo de algunas de las salas de baño, que también incluye filtraciones. En cuanto al fluido eléctrico, no se mejoró totalmente, pero nos fueron donados 12 bombillas, que nos permiten aclarar las aulas que más ameritan».

Por: Héctor Rafael Briceño CNP 14.130

[email protected]

