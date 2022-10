Turquia favorável à entrada da Finlândia na NATO mas não à da Suécia

Entornointeligente.com /

«As nossas relações com a Finlândia são melhores e diferentes das que temos com a Suécia», disse Erdogan, durante uma conferência de imprensa em Praga, onde está a participar na primeira reunião da Comunidade Política Europeia, evento que conta com 44 líderes, tanto da União Europeia, como de fora da organização comunitária.

Relacionados economia. Embaixador sueco na Turquia convocado de urgência devido a sátira televisiva sobre Erdogan

turquia. Erdogan ameaça voltar a bloquear adesão de Suécia e Finlândia à NATO

Ancara tinha bloqueado a entrada da Finlândia e Suécia na NATO com o argumento que abrigam e apoiam pessoas que considera terroristas, mas na cimeira da NATO em Madrid, em finais de julho, levantou o veto em troca de algumas condições, como a extradição de alegados ‘terroristas’.

Erdogan advertiu que o Parlamento turco só ratificará a entrada dos dois candidatos nórdicos depois de comprovar que cumprem com os requisitos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Ao contrário do que considera sobre a Finlândia, Erdogan está crítico em relação à Suécia.

«Enquanto as organizações terroristas continuarem na Suécia, enquanto continuarem a estar presentes no parlamento sueco, a nossa posição quanto à Suécia não vai ser positiva, não vai mudar», acentuou.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com