Rússia acusa Zelensky de apelar a uma «guerra mundial»

Entornointeligente.com /

O Kremlin acusou esta quinta-feira o presidente ucraniano de apelar a «uma guerra mundial» durante a intervenção que dirigiu ao Instituto Lowy, na Austrália, segundo a Reuters .

Relacionados guerra na ucrânia. Medvedev acusa ocidente de «destruição da estrutura do comércio mundial»

guerra na ucrânia. Mais sanções e isolamento: a prenda europeia para os 70 anos de Putin

guerra na ucrânia. Zelensky diz que a Ucrânia deve vencer a guerra para proteger a Europa

Num discurso por videoconferência, Volodymyr Zelensky instou o mundo a «mostrar força» após a Rússia anunciar a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson.

«O líder da Rússia está agora a analisar cuidadosamente a reação do mundo aos falsos referendos que ele organizou em solo ucraniano e ao anúncio da anexação do nosso território. Ele (Vladimir Putin) está interessado em saber se ainda tem potencial para uma escalada. Se a reação do mundo for fraca agora, a Rússia apresentará uma nova escalada», considerou Zelensky durante o discurso, citado pela Sky News.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever » O que a NATO deve fazer? Excluir a possibilidade do uso de armas nucleares pela Rússia», disse o chefe de Estado da Ucrânia, de acordo com a Reuters. Zelensky dirigiu-se ainda à comunidade internacional e falou em «ataques preventivos para que (os russos) saibam o que acontecerá se usarem (armas nucleares)». Não detalhou, no entanto, o tipo de ataques a que se estava a referir e não fez nenhuma referência à necessidade de ataques nucleares.

O Kremlin já veio condenar as declarações do presidente ucraniano, que, segundo a presidência russa, sugerem que a NATO deve lançar ataques preventivos para descartar qualquer uso por parte da Rússia de armas nucleares, indica a agência de notícias russa RIA.

«Tais declarações nada mais são do que um apelo para iniciar mais uma guerra mundial com consequências imprevisíveis e monstruosas», disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

» #Zelenskyy ‘s statements are nothing but a call to start a world war», stated #Putin ‘s spokesman Dmitry #Peskov . pic.twitter.com/Vzs0V6e8JY

– NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com