O PSD propõe o aumento do salário mínimo nacional para um patamar mínimo de 765 euros, um valor «ligeiramente superior à inflação estimada de 7,4%», e a descida transversal da taxa de IRC para 19% em 2023. Estas são algumas das 12 medidas propostas pelos sociais-democratas para o Orçamento do Estado (OE) para 2023, com um custo estimado de mil milhões de euros.

