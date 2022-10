Play vai voar entre o Porto e Reiquejavique no próximo Verão

Entornointeligente.com /

Depois do » grande sucesso » da rota entre Lisboa e a capital da Islândia , a Play decidiu expandir a oferta em Portugal: no Verão de 2023, estreia a ligação entre o Porto e Reiquejavique. Será «a única companhia aérea» com voos entre as duas cidades, sublinha a empresa em comunicado.

Num piscar de olho também aos «viajantes do Norte de Portugal e das regiões adjacentes na Galiza e no Noroeste de Espanha», a nova rota entre o Porto e a capital islandesa vai ter dois voos por semana, à terça e ao sábado, operados por um Airbus Neo com 192 lugares.

As reservas já estão abertas no site da companhia aérea, com tarifas a partir de 99€.

«Em 2021, estimava-se que cerca de 1300 portugueses viviam na Islândia, fazendo de Portugal o país com o sétimo maior número de estrangeiros na Islândia, atrás da Espanha e à frente do Reino Unido», destaca ainda a nota de imprensa, relembrando alguns dos principais ex-líbris da «Terra do Fogo e do Gelo», como os «novos campos de lava para explorar», «novas experiências em torno dos glaciares», além de outras «maravilhas naturais», como áreas geotérmicas, géiseres, cascatas «que quebram recordes», praias de areia preta, montanhas, desertos e vida selvagem.

A nova rota Porto-Reiquejavique​ faz parte da «expansão na Europa» da nova companhia aérea de baixo custo islandesa, a operar desde Junho de 2021. Actualmente, conta com uma frota de seis aviões Airbus A321neo e 26 destinos na Europa e costa leste dos Estados Unidos.

