Penélope Cruz arrasa con su look en el estreno de su nueva película

48 horas de intensa promoción en Madrid de su última película, En los Márgenes ※ un drama social dirigido por Juan Diego Botto en el que interpreta a una mujer a punto de ser desahuciada ※ y 3 lookazos que nos costará mucho olvidar.

Sí, hablamos de Penélope Cruz, que una vez más nos ha dejado sin palabras con su elegancia y ese estilo impecable que la ha coronado como una de las celebrities mejor vestidas del planeta.

Si el martes deslumbró durante la presentación de la cinta con un conjunto de minifalda y chaqueta de tweed blanco con ribetes trenzados en negro de Chanel, este miércoles se ha superado con sus impactantes apariciones primero en la première de En los Márgenes en el madrileño cine Capitol y con su visita a El Hormiguero para promocionar el que promete ser uno de los éxitos de cartelera del otoño.

Pocas sorpresas en su reencuentro con Pablo Motos, para el que volvió a eligir su fórmula infalible. Un dos piezas de tweed de la firma francesa ※ de la que es embajadora desde 2018 ※ en color rosa empolvado, con minifalda con bolsillos frontales y chaqueta de manga corta a juego. Predecible pero igualmente ideal, y una de las señas de identidad de Penélope, siempre perfecta.

Y es que el impacto lo reservaba para el estreno, en el que nos dejó literalmente sin palabras con su look más masculino hasta la fecha. Un sobrio traje sastre con pantalón recto y blazer entallada, que combinó con una camisa blanca metida por dentro y una corbata, también negra. Dándole el toque femenino a un estilismo tan rompedor como inesperado en la de Alcobendas, unos salones negros de taconazo y plataforma, el pelo suelto y un maquillaje marcado que potenciaba su belleza. ¡Sexy a más no poder!

Al margen de sus lookazos , su personaje de Almudena, una mujer que debe luchar contra un desahucio en 24 horas. «Es necesario visibilizar este tipo de dramas, y te hace valorar aún más todo lo que tienes en tu vida. El hecho de tener una casa, un techo, tener un plato sobre la mesa. A mí, la verdad es que me han educado así, los valores de mi familia, de mis padres, es algo que te acompaña toda la vida y he visto muchas cosas en mi niñez, en mi adolescencia, a mi alrededor. Nunca nos han regalado nada. Conozco muy bien, sin haber estado en los extremos de Azucena, conozco muy bien por lo que pasa y por ese motivo no es una película más» ha destacado, confesando que una parte del personaje se quedará con ella «el resto de mis días».

Y es que, aunque reconoce que no puede elegir «este tipo de tema en cada película y muchas veces el cine no se hace con la idea de cambiar el mundo», sí asegura que «puede llegar a tener un poder, a movilizar energías, reabrir debates que son importantes, necesarios». «Hacer que uno salga de la sala de cine replanteándose muchas cosas, como es el caso de nuestra película, ahí es donde es algo más que una película» apunta satisfecha de la primera cinta dirigida por su gran amigo Juan Diego Botto, de la que es productora.

«Ha sido bastante mágico hacer esta película con él porque nos conocimos a los trece años, hemos estudiado teatro juntos, nos han echado del escenario cuando no nos preparábamos a fondo, hemos rodado películas juntos… yo sentía que para él, el momento ya estaba ahí. Con las maravillas que había hecho, que había escrito, es un tío con un talento descomunal y que le tocaba dar ese paso al cine como director. Sabía que le apetecía así que le propuse escribir algo para hacer los dos juntos y cuando me enseñó la primera versión del guion, que ya era bastante redonda, yo le propuse dirigirlo. A las 24 horas ya me dijo que sí y ha sido un viaje de seis años, desde nuestra primera reunión, hasta hoy aquí» ha relatado emocionada, convencida de que En los Márgenes dejará huella en los espectadores.

