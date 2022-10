Pebbles, a cadela mais velha do mundo, morre aos 22 anos

Entornointeligente.com /

Pebbles, uma Toy Fox Terrier que detinha o recorde de cadela mais velha do mundo, morreu no início desta semana aos 22 anos, de acordo com o Guinness World Records.

Nasceu a 28 de março de 2000, em Long Island, no estado de Nova Iorque, e viveu a maior parte da sua vida na Carolina do Sul.

Uma equipa do Guinness World Records – que anunciou a morte da cadela na quarta-feira – determinou em maio deste ano que Pebbles era a cadela mais velha do mundo.

Subscrever We’ve sadly said goodbye to Pebbles, who was the oldest dog in the world ️ https://t.co/p19HYvH73i

– #GWR2023 OUT NOW (@GWR) October 5, 2022

Pebbles morreu «de causas naturais pacificamente na sua casa ao lado da família», escreveu a dona, Julie Gregory, no Instagram. «Ao longo da sua vida teve 32 cachorros» do seu companheiro Rocky, que morreu em 2016.

«Passava os seus dias a apreciar música country e a ser amada. Ela gostava de experimentar novos alimentos, era muito mimada mas, acima de tudo, era muito amada», escreveu a dona na rede social.

View this post on Instagram A post shared by REMEMBERING PEBBLES (@pebbles_since_2000)

Para Julie Gregory, «Pebbles não era apenas mais um cão». «Foi uma companheira única na vida e foi uma honra ter tido a bênção de a ter como animal de estimação e como membro da família», destacou.

Pebbles morreu cinco meses antes do seu 23º aniversário.

