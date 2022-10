¿No lo aceptará? â» Daniella Navarro revela que su hija no sabe sobre su relación con Nacho Casano

Entornointeligente.com /

La actriz explicó que hasta el momento su hija continúa viendo a Casano como un amigo para su madre En una entrevista exclusiva con People En Español, la reconocida actriz venezolana Daniella Navarro reveló detalles sobre su relación amorosa con el actor argentino Nacho Casano, con quién inició su romance durante las últimas semanas del reality show La Casa de los Famosos 2. En esta oportunidad, Daniella habló un poco sobre el futuro que piensa tener junto a Casano y la relación del actor con su hija Uguiella.

De acuerdo a las palabras de la actriz, ella continúa refiriéndose a Casano frente a su hija como un amigo, pues tal vez considera que aún no sea el momento indicado para presentárselo como pareja. A pesar de que el actor ya ha compartido con la pequeña, Uguiella desconoce sobre su relación.

Ante esto, Daniella explicó con detalles la forma en la que tiene pensado hacer que su hija sepa sobre su romance con el actor, comentando que poco a poco ha estado ahondando sobre este tema.

«Tengo a mi hija de 5 años que no sabe todavía que Nacho es novio de mami, no lo sabe todavía oficialmente» confesó.

Asimismo, comentó sobre unas rosas rojas que le regaló Casano para celebrar su noviazgo y lo que dijo su hija sobre esto.

«Cuando ella vio las flores, le dije: ‘Son de un amigo que le manda flores a mami’. Ella me estaba diciendo que le gustaba un niño, y yo le digo: ‘¿Y si yo te digo que también me gusta un niño?» contó, agregando «Un niño no te puede gustar mamá’ Le digo: ‘¡Bueno, un hombre hija!’. Entonces ahí ya le empecé a entrar un poquito con ese tema».

«Es tan inocente. Yo creo que en unos años ya no me lo va a creer. Para Uguiella, La casa era una novela de mamá, no era algo en la vida real» recalcó.

