Mário Centeno ataca excessos nos salários e nos lucros das empresas

Entornointeligente.com /

A inflação estimada para este ano pelo Banco de Portugal (BdP) é de 7,8%, quase o dobro do valor onde assenta o Orçamento do Estado de 2022. O OE2022 assumia, em abril, um aumento de preços no consumidor de 4%.

Perante este quadro, o banco central governado por Mário Centeno decidiu ontem, no boletim económico de outubro, a apenas quatro dias da entrega do novo OE2023, endurecer as recomendações aos «agentes económicos», famílias e empresas.

Pediu disciplina nos preços, no valor do trabalho e na produção das empresas: os aumentos de salários que possam existir devem estar ancorados ao objetivo de médio prazo para a inflação do Banco Central Europeu (BCE), que é de 2%. E as empresas também têm de ir com calma na escalada da faturação e conter a vontade ou necessidade de subir margens (lucros).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever As recomendações do BdP de Centeno surgem em plena negociação do acordo de rendimentos entre o governo e alguns parceiros sociais e do debate (ainda a nível do Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho) sobre o que pode ser um novo esquema de tributação sobre as empresas com lucros «extraordinários» neste ambiente de crise inflacionista.

A ideia de fundo, do BdP e do BCE, é que não se criem vagas de segunda ordem na inflação e que esta, em 2023 ou depois, não seja difícil de controlar e possa convergir para os desejados 2%.

Ontem, o governo avançou aos parceiros sociais na concertação com uma proposta de atualização do salário mínimo bruto de exatamente 7,8% (ver página 15).

Se vingar, sobe de 705 euros para 760 euros mensais. Está em linha com a inflação estimada por Centeno e, em termos retrospetivos, não aumenta o poder de compra real, que será zero (assumindo a inflação do banco central para 2022). Será um bom argumento para o governo português perante credores e avaliadores internacionais.

Ora, o cenário que agora existe é de crise galopante, com impacto mais duro em 2023. Mas o Banco de Portugal defende que há margens que devem ser usadas e medidas que podem ser aplicadas.

Segundo Centeno, «a resposta de políticas nestas circunstâncias está bem definida» e a «normalização da política monetária prosseguirá, ao ritmo necessário para conter as pressões inflacionistas». Ou seja, as taxas de juro vão continuar a subir até que os preços voltem ao lugar devido.

Mas, ato contínuo, o BdP argumenta que muitas famílias e empresas devem ter em conta os anos passados em que beneficiaram de alívio nos juros e com isso ganharam uma certa resistência para os tempos difíceis que estão por vir. Nesta conjuntura adversa, os que podem, têm de tentar aguentar.

Além disso, os fundos europeus (designadamente o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência) precisam de um impulso a sério para fazer acontecer os investimentos estruturais de que o país precisa.

E se há alguém (particulares e empresas mais pequenas, micro, por exemplo) que efetivamente necessite de amparo na conjuntura mais exigente, então é a política orçamental que deve responder, mas com apoios muito direcionados aos «mais vulneráveis».

A ideia de novas moratórias nos empréstimos bancários está bastante posta de lado nesta fase. Diz o BdP: «A perda acumulada de termos de troca [poder de compra, grosso modo] da economia portuguesa em 2021 e 2022 não tem precedente desde a adoção do euro, implicando uma perda de rendimento real da economia, que deve ser partilhada por todos os agentes».

Assim, «neste contexto adverso, os mecanismos de indexação à inflação devem ser reavaliados, tendo em conta a importância de ancorar as expectativas no objetivo de médio prazo do BCE».

Além disso, o governo, a política orçamental, «deverá atender ao facto de os choques sobre os preços não afetarem da mesma forma todas as famílias ou empresas/setores de atividade. Assim, medidas temporárias e específicas para amortecer o seu impacto sobre os segmentos mais vulneráveis poderão ser necessárias se a economia virar. Recorde-se que na Alemanha, o maior país do euro e um dos maiores parceiros económicos de Portugal, já se fala em recessão.

Os tempos difíceis de que fala o banco central português caem, pois, em 2023. Mas em 2022, Portugal deve escapar à recessão. Centeno alinha, para já, com a narrativa do seu antigo chefe, o atual primeiro-ministro, António Costa.

O crescimento anual deste ano até foi revisto em alta pelo BdP de 6,3% (junho) para 6,7%. O consumo acelerou, as exportações também, apoiado numa época turística muito boa.

A grande desilusão foi mesmo o investimento. «O investimento abranda, crescendo 0,8%, num ambiente de restrições de oferta, aumento dos custos de produção, agravamento das condições de financiamento, baixa execução dos fundos do PRR e elevada incerteza». Sem investimento novo, não há uma nova vaga de empregos e atividades modernas e sustentáveis. É essa a ideia.

O problema, disse ontem o BdP, é que a inflação elevadíssima corrói o poder de compra e os termos de troca da economia. Uma inflação destas, que até já fermentava desde 2021, apareceu a sério depois do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e também vai desbastar o poder de compra de muitos estrangeiros que gostariam de vir a Portugal. O turismo, maná nacional, pode sofrer problemas nos próximos tempos. No «curto prazo», pelo menos, diz o banco central.

«O aumento da inflação e consequente erosão do rendimento disponível real nos principais países emissores – a que se soma o impacto direto dos preços da energia nos custos dos transportes -condicionam a evolução do turismo no curto prazo», lê-se no boletim económico ontem divulgado.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com