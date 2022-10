Medvedev acusa ocidente de «destruição da estrutura do comércio mundial»

Entornointeligente.com /

O ex-presidente russo Dmitiri Medvedev acusou esta quinta-feira as potências ocidentais de terem «destruído a estrutura do comércio mundial», enquanto a porta-voz da diplomacia, Maria Zakharova, desafiou os EUA a admitirem o seu envolvimento «nos crimes de Kiev».

Relacionados guerra na ucrânia. Rússia reitera ameaça nuclear no último dia de referendos nos territórios que quer anexar

guerra na ucrânia. Rússia acusa Zelensky de apelar a uma «guerra mundial»

guerra na ucrânia. Mais sanções e isolamento: a prenda europeia para os 70 anos de Putin

«O resultado é triste. Com as suas maníacas sanções, o ocidente conseguiu uma única coisa, a rápida destruição de toda a arquitetura do comércio mundial» , denunciou o atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo em comunicado no seu canal do Telegram.

O responsável russo também considerou que para os Estados Unidos, acusados de «principal instigador da guerra híbrida contra a Rússia», estas consequências serão «menos catastróficas».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever No entanto, e apesar do efeito das pesadas sanções ocidentais, em resposta à guerra na Ucrânia, Medvedev considerou que a Rússia sairá vencedora desta guerra económica e admitiu mesmo que as potências ocidentais «pedirão clemência» a Moscovo.

Em paralelo, e no decurso de uma conferência de imprensa na capital russa, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, considerou ter chegado o momento para que o Departamento de Estado dos Estados Unidos admita o seu envolvimento na situação na Ucrânia, desde a mudança de regime à sabotagem dos gasodutos.

«Chegou o momento para que Washington fale alto, de forma franca e clara, sobre o seu verdadeiro envolvimento na situação na Ucrânia, desde a mudança de regime aos motivos da destruição dos gasodutos» , disse, numa referência designada «revolução de Maidan» em 2014 e à alegada sabotagem ocorrida em finais de setembro aos gasodutos russos Nord Stream I e Nord Stream II, destinados a abastecer a Europa.

De acordo com a porta-voz da diplomacia do Kremlin, o seu ministério «nunca ouviu uma declaração oficial de Washington de que não apoiam, ou de alguma forma terem criticado o regime de Kiev por todo o horror que praticou ao longo dos anos».

Na sua perspetiva, não tem sentido «recolher elementos individuais sobre o que foi feito, ou não, sob a supervisão direta ou participação dos serviços de informações norte-americanos».

Os Estados Unidos da América (EUA) negaram na sexta-feira qualquer envolvimento numa suposta sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, acusação que devolvem à Rússia, que afirmam espalhar teorias da conspiração.

Numa reunião do Conselho de Segurança convocada pela Rússia para abordar as recentes explosões nos gasodutos, o representante adjunto dos EUA junto à ONU, Richard Mills, acusou a delegação russa de instrumentalizar o órgão das Nações Unidas

Esta quinta-feira, Zakharova considerou ainda que «Washington orientou, protegeu e dirigiu o regime de Kiev durante muitos anos».

«É uma questão de responsabilidade partilhada sobre aquilo que os EUA fizeram a este país e ao conjunto da região», adiantou.

Ainda esta quinta-feira, a União Europeia adotou uma nova ronda de sanções contra Moscovo — um pacote que inclui como principal medida um limite de preços relacionado com o transporte marítimo de petróleo russo para países terceiros e mais restrições ao transporte marítimo de petróleo bruto e produtos petrolíferos para países terceiros –, e ainda punições para quem ignore as sanções ou a proibição de participar em conselhos de administração de empresas estatais russas.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de «desnazificar» e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.114 civis mortos e 9.132 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com