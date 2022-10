Marcelo pode provocar eleições? Um cenário desvalorizado

Entornointeligente.com /

O que quis o Presidente da República ao aproveitar o discurso do 5 de Outubro, quarta-feira, para recordar explicitamente que «tem o poder de dissolver o Parlamento».

Marcelo fez a afirmação contextualizando-a com os poderes que os presidentes tinham há cem anos, no tempo da 1ª República. E fê-lo para salientar que agora, ao contrário do que acontecia então, o Presidente tem esse poder, bem como o de «vetar leis», e isso tudo assente na legitimidade de exercer um cargo para o qual foi eleito «diretamente» por «milhões de pessoas» (o que também não aconteceu com os presidentes da 1ª República).

Ou seja, procurou passar a mensagem de que, com a sua legitimidade eleitoral e com os seus poderes de controlo da governação, o Presidente é parte de um regime hoje muito melhor preparado do que o de há cem anos para enfrentar desvios autoritários. «O que eu quis dizer foi: não tenham medo porque não vai acontecer o que aconteceu à Primeira República, que acabou em ditadura», explicaria depois aos jornalistas.

Subscrever O politólogo António Costa Pinto e o comentador Pedro Marques Lopes, ouvidos pelo DN, recusam, de facto, ver nas palavras do Presidente da República um valor de ameaça e/ou aviso de curto ou médio prazo para o primeiro-ministro.

«Não teve nada a ver com o atual momento», diz Marques Lopes. No seu entender, «o que preocupou Marcelo foi a afirmação dos seus poderes como uma forma de assegurar a qualidade da democracia e da estabilidade das instituições». Portanto, no seu entender será «desajustado» interpretar as palavras como dirigindo-se já ao primeiro-ministro – mesmo que, como tem acontecido, o «atual momento» revele um Governo a envolver-se em sucessivas trapalhadas internas sem que a oposição tenha de mexer um dedo.

António Costa Pinto, politólogo, também considerou que as palavras de Marcelo «não deveriam suscitar uma leitura imediatista» – ou seja, ser interpretá-las como o tal aviso de curto ou médio prazo ao primeiro-ministro.

O que o Presidente fez foi, isso sim, segundo o politólogo – presença habitual no comentariado televisivo – «elogiar as virtudes do semipresidencialismo do regime político português», sublinhando precisamente o seu papel a «vigiar um Governo de maioria».

De resto, acrescenta, esta natureza semipresidencial do atual regime foi construída pelos seus «pais fundadores» precisamente tendo em conta a aprendizagem providenciada pelos erros da 1ª República – um regime de tal forma agitado que levou o país a dar forte apoio social à ditadura que emergiu com o 28 de Maio de 1926 (e que durou quase 50 anos, até 25 de Abril de 1974).

«Não tem havido alternativa na história da democracia em Portugal. O que tem havido é uma alternância e uma alternância coxa. Basta ver que o PS está a governar 20 dos últimos 27 anos.»

De resto, logo a seguir ao discurso de Marcelo, anteontem, na Praça do Município, em Lisboa, os partidos que o comentaram passaram ao lado da questão da dissolução do Parlamento.

Luís Montenegro viu na intervenção presidencial «um apelo forte»: «Aos que governam, para terem políticas transformadoras, reformistas que possam resolver os problemas com que os portugueses se deparam no dia-a-dia; às oposições, para a assunção da responsabilidade da exigência, do escrutínio, da fiscalização e da criação de alternativas».

O BE sublinhou que faltou no discurso uma palavra sobre «empobrecimento» e a IL criticou Marcelo por este ter uma visão errada sobre a existência de «alternativas» ao dispor dos eleitores: «Não tem havido alternativa na história da democracia em Portugal. O que tem havido é uma alternância e uma alternância coxa. Basta ver que o PS está a governar 20 dos últimos 27 anos», disse o líder parlamentar dos liberais, Rodrigo Saraiva.

