LO LOGRÓ â» Omar Henrique volverá a cantar en Colombia: «me prohibieron la entrada por ser amigo del presidente»

En una entrevista el cantante habló sobre el conflicto que tuvo anteriormente con el gobierno colombiano y cómo ahora que se restaurado las relaciones piensa regresar a cantar en el país vecino. El pasado miércoles 5 de octubre el cantante Omar Enrique realizó una rueda de prensa en su restaurante para hablar sobre su regreso a Colombia el próximo viernes 7 de octubre , luego de que, en medio de una polémica, se le prohibiera la entrada al país hermano en febrero del 2019, por las diferencia políticas que existían con el gobierno saliente.

«Este regreso a Colombia para mí es como volver a mi casa. Es dignidad, porque nunca me arrodillé ante nadie. Esperé el tiempo que tenía que esperar y estoy feliz, porque reencontrarme con el público colombiano, que tanto apoyo me ha brinda a lo largo de mi carrera, es motivo suficiente para celebrar», expresó el intérprete de No te olvido.

Asimismo, dejó claro que «espera y aspira» que esto no vuelva a suceder puesto que «de verdad eso es lo más injusto que me ha pasado en la vida, porque a mí no me prohibieron la entrada porque sea un estafador, porque mate a alguien, sea un estafador o quede mal en un show; me prohibieron la entrada a Colombia solamente por ser amigo del presidente de la República».

Asimismo, el cantante señaló que «El merengue siempre fue el género que quise cosechar, pues me atrapó desde niño y cuando me inicié como cantante, me propuse a cultivarlo de la manera que lo he hecho durante estos 28 años que cumplo de carrera artística. Me casé con el merengue desde que escuché todos esos temas por primera vez y que ahora interpreto en mi nuevo disco, nada menos que acompañado de sus intérpretes originales».

Omar Enrique también comentó que en el 2023 habrá muchísimos más conciertos en el país. «No va haber un artista internacional que no toque este país y que no haga conciertos en Venezuela. Les garantizo que eso será así».

Entre el mes de noviembre y diciembre hará varios conciertos en Venezuela, en donde estarán varios de estos artistas internacionales, como Eddy Herrera, Bonny Cepeda, Wilfrido Vargas, Los ilegales, Sergio Vargas, entre otros.

Redacción GossipVzla. Con información de Revista Ronda .

