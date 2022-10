Las principales actividades del agente inmobiliario

Entornointeligente.com /

La jornada laboral típica de agencia inmobiliaria en Coruña es muy rica y variada.

De hecho, un agente inmobiliario tiene que repartir su tiempo entre las numerosas actividades que le esperan cada día, a saber, reuniones con clientes potenciales, visitas a pisos, redacción de anuncios de casas en venta o alquiler y llamadas telefónicas de posibles interesados.

Además del día a día normal, vienen las actividades más técnicas y quizás más complejas:

Preparación de contratos de alquiler o de venta para presentarlos a las partes interesadas en una propiedad.

Recopilación de los documentos necesarios para preparar los contratos.

Evaluación económica de los inmuebles y terrenos que se van a poner a la venta.

Evaluar el estado de una propiedad.

Reunir las ofertas recibidas y presentarlas al propietario del inmueble.

Proporcionar asistencia y asesoramiento a los clientes que necesitan solicitar una hipoteca o requieren más información burocrática.

Llevar el control de los clientes de la agencia y de todas las negociaciones realizadas.

Perseguir los objetivos empresariales de la agencia.

Encontrar nuevas oportunidades de negocio.

Participar en eventos y cursos de formación y actualización.

Requisitos para ser agente inmobiliario

¿Cómo se llega a ser agente inmobiliario?

En primer lugar, hay que asistir a un curso profesional preparatorio del examen de cualificación. El examen consta de dos pruebas escritas y una prueba oral, pero el número de pruebas puede variar en función de la rama específica elegida por el candidato.

Una vez superado el examen y comprobado que cumples todos los requisitos, puedes inscribirte en el Registro de Empresas y en el REA de Agentes Comerciales de la Mediación solicitándolo a la Cámara de Comercio de tu provincia de residencia.

Sin embargo, además de aprobar el examen, existen ciertos requisitos que el futuro agente inmobiliario debe cumplir. Estos son, en primer lugar, de carácter personal y se refieren a la posesión de la ciudadanía europea y la residencia italiana, haber alcanzado la mayoría de edad, haber obtenido el título de enseñanza secundaria superior, tener el pleno disfrute de los derechos civiles y, por último, tener la residencia en la que se pretende inscribir en la Cámara de Comercio.

Además de los requisitos personales, existen requisitos morales, cuya comprobación corresponde a la Cámara de Comercio: el aspirante a agente inmobiliario no debe haber sido interceptado, condenado o estar en quiebra, no debe haber incurrido en sanciones administrativas accesorias y no debe haber estado sometido a controles antimafia.

