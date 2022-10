Junín: vacunarán a más de 107,000 menores de 6 meses a 4 años 11 meses contra el covid-19

Entornointeligente.com /

El lanzamiento de la campaña se realizó ayer en las instalaciones de la clínica municipal, siendo el pequeño Noah de 9 meses el primer bebé inmunizado contra el covid-19 en Junín. «Recordarán el 2020 y 2021, antes de la llegada de las vacunas, cómo era el panorama del covid-19 en nuestra región, es por eso la importancia de proteger a todos los grupos etarios, por lo cual hacemos un llamado a los padres de familia para brindar las facilidades a las brigadas de vacunación, acudan a los centros de salud y puntos fijos, ya que la salud es tarea de todos no solo de los funcionarios, también del ciudadano de a pie», afirmó Fernando Orihuela Rojas, gobernador regional de Junín. La meta en Junín es llegar a vacunar a 107,069 menores de 6 meses a 4 años 11 meses , quienes recibirán dos dosis de 0.25 ml de vacuna pediátrica del laboratorio Moderna. Para llegar a dar cobertura a la población objetivo, el personal de salud inmunizará mediante puestos móviles, vacunación casa por casa y en establecimientos de salud. «Es muy importante vacunar a los más pequeños de la familia, toca la oportunidad de protegerlos, ya contamos con las vacunas suficientes para inmunizarlos, con la llegada de 107 mil dosis de la vacuna Moderna pediátrica. La vacuna previene que los infantes lleguen a cuadros graves de la enfermedad de Covid-19. Recordando que en la pandemia hubo menores en hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos», acotó Lizzet Cajahuanca Anco, coordinadora regional de Inmunizaciones de la Diresa Junín. Para acceder a la inmunización los padres de familia deberán acercarse al establecimiento de salud más cercano portando el documento de identidad del menor y el carnet de vacunación regular. Los puntos de vacunación son Open Plaza, explanada de Plaza Vea, Clínica Municipal y los todos los Centros de Salud a nivel regional. «A los padres de familia les digo que confíen en la vacuna, no tengan miedo, acérquense a vacunar a sus hijos que son mayores de 6 meses, mi hijo Noah hasta el momento tiene sus vacunas completas y me siento segura ya que de esta forma prevenimos enfermedades mortales», indicó Abigail Muñoz, madre del pequeño Noah. Por último, la Diresa Junín indicó que la vacuna como cualquier otra, puede generar efectos secundarios como fiebre leve e hinchazón en la zona de aplicación. Más en Andina: Radiación Ultravioleta: durante la primavera los índices en el país llegarán a extremos https://t.co/TxYWev8OH0 a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) October 6, 2022 (FIN) PTM/MAO Publicado: 6/10/2022

