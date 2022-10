Jada Pinkett Smith revela su «complicado matrimonio» tras la bofetada de Will Smith

Entornointeligente.com /

Jada Pinkett Smith planea revelar todo en sus nuevas memorias. La actriz y esposa de Will Smith ha anunciado que publicará su libro en 2023, según informa People.

Aunque las memorias aún no tienen título, la presentadora de «Red Table Talk» abordará su «ascenso al estrellato» junto a su amigo Tupac Shakur, su «educación poco convencional» y su «enamoramiento» de su marido.

Smith relata «las lecciones aprendidas en el transcurso de un viaje difícil pero fascinante, una montaña rusa desde las profundidades de la depresión suicida hasta las alturas del descubrimiento personal», según un comunicado de prensa del medio.

La estrella de «Girls Trip» llevará a los lectores a sus primeros días de infancia, «sin tapujos».

«Jada revela su crianza poco convencional en Baltimore -desde la hija de dos adictos hasta una prometedora estudiante de teatro y un violento interludio como pequeña traficante de drogas-, seguida de un ascenso paralelo al estrellato junto a su íntimo amigo 2Pac, para luego enamorarse y casarse con Will Smith, y un alegre abrazo a la maternidad».

Smith comparte dos hijos con la estrella de «El Rey Ricardo», Jaden, de 24 años, y su hija Willow, de 21. Su marido tiene otro hijo, Trey, de 29 años, con su ex esposa Sheree Zampino.

Las memorias de la actriz, de 51 años, con Dey Street Books -un sello del grupo William Morrow de la editorial HarperCollins- explican los retos a los que se enfrentó a los 40 años y «relatan las insoportables decisiones que se vio obligada a tomar para redefinir su vida en todos los sentidos».

El anuncio del libro se produce meses después de que su marido abofeteara infamemente a Chris Rock por hacer una broma sobre su calvicie en los Premios de la Academia de 2022, en marzo.

A pesar del momento viral, Smith escribe las «inesperadas historias de amor de la pareja, una de las cuales es el complicado matrimonio de Jada con Will Smith, la otra es la de ella misma».

En noviembre de 2021, el ex alumno de «The Fresh Prince of Bel-Air» también publicó su propio libro de memorias titulado «Will«.

«El mundo ha impuesto muchas etiquetas y narrativas sobre Jada Pinkett Smith. Esto se debe a las realidades de nuestro paisaje mediático, pero también a los roles impuestos a las mujeres por la cultura», dijo Carrie Thorton, la vicepresidenta y directora editorial de Dey Street Books en un comunicado, según el medio.

«… Estas memorias son Jada dando al mundo su verdad, llevando a los lectores en un viaje de niña perdida a mujer guerrera», añade Thornton. «Es un gran honor para mí hacer ese viaje con ella».

