Gaby Spanic volverá a demandar a a periodista por daño moral «No me va a intimidar más»

Tras haber perdido la primera vez, la venezolana dejó claro que no se rendirá Cabe recordar que anteriormente la actriz venezolana Gaby Spanic interpuso una demanda en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por difamación y daño moral, sin embargo, el comunicador terminó ganando este proceso legal y Spanic se vio obligada a responder frente a la justicia. A pesar de esto, la actriz afirmó que volverá a intentarlo y no se rendirá hasta lograr justicia.

El pasado 4 de octubre la venezolana confirmó el inicio de un nuevo proceso legal con otros abogados durante una conferencie de prensa, dónde confesó que las palabras del periodista continúan haciéndole daño.

«No me va a intimidar más, porque hubo un momento en que me intimidó, que me sentí vulnerada, me sentí atacada, me sentí afectada» expresó, agregando que sentía temor de defenderse nuevamente.

Una vez más, recalcó que tomará como pruebas los comentarios que el periodista del espacio De Primera Mano ha hecho en su contra frente a las cámaras, considerando que es un «mentiroso» por al hablar sobre ella.. Cabe destacar que hasta el momento, Infante no se ha pronunciado para hablar sobre este proceso legal que está a punto de iniciarse.

Redacción Gossipvzla e Infobae

