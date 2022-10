FIC.A está de regresso: festival de ciência junta mais de cem entidades em Oeiras

Entornointeligente.com /

Com o objectivo de captar novos públicos para as várias áreas do conhecimento, com recurso à cultura, o Festival Internacional de Ciência (FIC.A), decorre em Oeiras de 10 a 16 de Outubro, anunciou a organização.

O FIC.A vai juntar , ao longo dos sete dias, «mais de 100 entidades académicas, científicas, tecnológicas, diplomáticas, governamentais e não-governamentais, apresentando milhares de actividades», como debates, palestras, exposições, espectáculos, concertos, oficinas e formação.

Segundo a organização, estas actividades abordarão «tópicos científicos importantes», com palestrantes e artistas que «estão entre os melhores no seu ramo, trabalhando na vanguarda das suas especialidades».

O festival tem uma componente dedicada às escolas, estando prevista a participação de mais de 18.500 alunos durante os cinco dias da semana, enquanto no fim-de-semana apresenta um programa para todas as idades «repleto de explorações divertidas e lúdicas, incluindo uma programação cultural inspirada pela ciência «.

«A segunda edição do FIC.A inclui centenas e actividades interactivas com os públicos para que, de modo sensorial e apelativo, entendam que a ciência está em tudo «, adiantou ainda a organização.

Entre as várias actividades disponíveis, o público vai poder assistir a um espectáculo de compreensão da ciência através do ilusionismo, a uma palestra sobre a ligação entre a música e o conhecimento, a uma oficina de ilustração científica, a uma palestra sobre a exploração do universo e a uma visita virtual ao Observatório Espacial Europeu.

Teresa Lago , professora catedrática e investigadora aposentada da Universidade do Porto e fundadora do Centro de Astrofísica que dirigiu durante 18 anos, é a embaixadora da edição deste ano do festival.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com