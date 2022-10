Faça chuva ou faça sol, estas são as melhores fotografias do estado do tempo

Entornointeligente.com /

Quando, em meados de Fevereiro de 2022, a tempestade Eunice ameaçou a Europa, o fotógrafo Christopher Ison viu no acontecimento uma oportunidade. «Tinha de encontrar o local perfeito para registar o momento, isto ia ser algo em grande!», contou à organização do concurso Weather Photographer of the Year , no qual participou. No dia 18 de Fevereiro, Christopher decidiu procurar um lugar junto ao mar, em Newhaven, Inglaterra, e instalar o seu equipamento fotográfico; pretendia captar exactamente o momento em que a maré estivesse mais alta e o mar mais revolto. «Muitos fotógrafos já se tinham posicionado junto ao cais, então decidi ir para um lugar mais afastado e num plano superior, de costas para o mau tempo. E assim fui recompensado com este conjunto de imagens de que me orgulho.»

A fotografia realizada pelo britânico de 50 anos foi considerada a melhor do concurso, seguida da de Zhenhuan Zhou , realizada no Ontário, Canadá, que mostra as cataratas do Niágara congeladas pelo frio intenso, em Janeiro de 2018; a fotografia captada pela espanhola Emili Vilamala Benito , em Barcelona, intitulada Ghost Under the Cliff , foi a terceira classificada na categoria geral do concurso, que conta também com as categorias Mobile, Youth e a imagem mais votada pelo público.

Na categoria Mobile, um pôr do Sol na Birmânia, fotografado por Aung Chan Thar , logrou o primeiro lugar; seguiu-se, no pódio, uma imagem que descreve uma paisagem escocesa, captada pelo fotógrafo Vince Campbell .

O jovem fotógrafo do ano é, para o concurso, Eris Pil, de 17 anos, que realizou a imagem Mammatus Sunset , em Pittsburgh, Pensilvânia, EUA. «O céu estava iluminado como nunca tinha visto antes, como se tivesse nuvens de aguarela», descreve Eris à organização do concurso. Distinguido, mas não premiado na mesma categoria, foi Shreya Nair, com a fotografia Tyndall Effect , realizada na Índia.

A mais votada, realizada na Ilha de Wight, Inglaterra , por Jamie Russell, intitulada Departing Storm over Bembridge Lifeboat Station , descreve uma paisagem onde o arco-íris é o protagonista. De acordo com a organização do concurso , a Royal Meteorological Society, foram distinguidas 22 imagens de entre centenas provindas de 119 países.

Vencedora na categoria Mais Votada. «Departing Storm over Bembridge Lifeboat Station», Bembridge, Isle of Wight, Reino Unido ©Jamie Russell Segundo lugar da categoria principal. «Frozen». Ontário, Canadá ©Zhenhuan Zhou Terceiro lugar da categoria principal. «Ghost Under the Cliff». Tavertet, Barcelona, Espanha ©Emili Vilamala Benito Vencedor na categoria Mobile. «Sunset». Birmânia ©Aung Chan Thar Finalista na categoria Mobile. «Scotch Mist». Tarbet, Loch Lomond, Escócia ©Vince Campbell Vencedor na categoria Youth. «Mammatus Sunset», Pittsburgh, Pensilvânia, EUA ©Eris Pil Finalista na categoria Youth. «Tyndall Effect». Trivandrum, Índia ©Shreya Nair Imagem em votação no concurso. «Dam Wet» ©Andrew McCaren Imagem em votação no concurso. «Twinkle Twinkle Little Star» ©Rossi Fang Imagem em votação no concurso. «Waterlily Harvesting» ©Shibasish Saha Imagem em votação no concurso. «Winter’s Icy Grip» ©Felipe Martin Menzella

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com