Estados Federados da Micronésia. Pelo caminho das estrelas

No encontro entre planeadores do turismo internacional, que ocorreu na Nova Zelândia sobre o turismo na Oceânia, conheci a delegação dos Estados Federados da Micronésia. Com eles, estava um lote apreciável do livro de Stephen D. Thomas, intitulado «The Last Navigator» (1987), que ofereceram aos restantes participantes. Nele se narra a vida de um navegador tradicional, Mau Piailug, originário do ilhéu de Satawal. Ele era o mais jovem navegador local totalmente iniciado na arte de navegar. Para escrever este livro, o seu autor passou cerca de um ano em Satawal e acompanhou Piailug em várias viagens às ilhas vizinhas. O autor aprendeu sobre uma cultura marítima que, há 6000 anos, usava artes arcanas de navegação para guiar, infalivelmente, os iniciados pelo Pacífico sem bússolas ou cartas. Na época de Jesus Cristo, esses navegadores haviam povoado a Oceânia, quase um quarto da superfície da Terra. Thomas aventurou-se nos minúsculos atóis de coral da Micronésia em busca dos mistérios de uma raça em extinção que usava apenas sinais naturais (estrelas, ondas, pássaros) para guiar as suas canoas por milhares de quilómetros de mar aberto. O livro explica como as estrelas, por exemplo, surgem, noite após noite, no mesmo lugar, a leste, e seguem o mesmo arco através do céu até à sua posição a oeste. Esses navegadores locais memorizam a posição de seus destinos em relação ao arco dessas nascentes ou configurações de estrelas para alinhar, definir e manter o seu curso. Este passou a ser o texto oficial sobre navegação da Micronésia, e os seus termos podem ser investigados, discutidos e cruzados por gerações futuras. Thomas e Piailug viajam juntos no frágil navio da memória humana, na tentativa de preservar para as gerações futuras um parentesco antigo, misterioso e belo com o mar, antes que ele se perca para sempre. Este é um atrativo turístico a ter em conta, a par da sua importância para os residentes. Os fenómenos astronómicos encantam os turistas. Este novo turismo recebeu um nome, astroturismo, e a tendência vem ganhando cada vez mais adeptos. A concretização da ideia, no quadro do debate naquele encontro, obrigava a que, na sua publicidade, as ofertas de hospedagem passassem a fazer referências a temas astronómicos. Sabemos como os locais mais indicados para uma experiência que valoriza os astros têm características similares: abertos e com uma quantidade mínima de poluição luminosa. Aquele é um desses lugares. Noto que, na bandeira dos Estados Federados da Micronésia, o campo azul representa o oceano Pacífico, enquanto as quatro estrelas brancas representam os grupos de ilhas que formam a Federação: Chuuk, Pohnpei, Kosrae e Yap. Porque as esperanças são como as estrelas – brilham, mas não trazem luz, e lindas, mas ninguém as alcança -, então, figuradamente, as ilhas também se tornaram estrelas, para ali se viver ou servir de visita, no lugar ideal para a descoberta do que é verdadeiramente importante na vida.

