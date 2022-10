Conoce cinco tips para elegir bien un préstamo con garantía hipotecaria

Entornointeligente.com /

Una idea totalmente equivocada, ya que la finalidad de las entidades financieras no es quedarse con el inmueble ni mucho menos venderlo, sino ganar intereses por medio de la entrega de dinero, que se utilizará en lo que el usuario crea más conveniente. Realizar una consolidación de deudas, emprender un negocio, comprar mercadería, remodelar la vivienda para alquiler total o parcial, entre otros; son algunos de los principales destinos de este tipo de créditos. En ese sentido, Rebajatuscuentas.com, comparte cinco recomendaciones que debe tener en cuenta si está pensando solicitar un crédito de este tipo: 1.- Garantía Lo primero que debes hacer es tomar un tiempo para investigar cada una de las entidades que ofrecen estos préstamos. Si te decides por alguna de ellas, cerciórate que esté debidamente registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Ello te dará mayor seguridad de que se trata de una empresa seria y de confianza. 2.- Transparencia Es importante determinar el valor del inmueble que dará en garantía. Un asesor es importante para realizar un proceso de tasación y un reporte que incluye el detalle de todo lo analizado (año y material de construcción, uso y tipo de inmueble, área, cercanía a avenidas, entre otros), y te dará como resultado el valor de tu propiedad. En base a ello se determinará el monto que puedes prestarte, como máximo el 30% de su valor. 3.- Cuotas asequibles Ten cuidado con entidades que te soliciten montos mensuales elevados. Actualmente muchas personas vienen pagando más de lo que deberían por sus préstamos, ya sea por desconocimiento financiero o por falta de tiempo para realizar una buena evaluación. Elige cuotas que se acomoden a tu bolsillo y que no te generen inconvenientes para cumplirlas. Algunas de estas empresas, incluso, ofrecen alternativas en el caso que no puedas cancelar tu cuota. 4.- Flexibilidad Las entidades bancarias muchas veces solicitan demasiados requisitos para calificar a un crédito, y si por algún motivo, te retrasaste en un pago y te encuentra mal reportado en una central de riesgo, te descalifica inmediatamente. Hay otras entidades que son más flexibles y te brindan una segunda oportunidad para otorgarte un préstamo y así puedas también reinsertarte al sistema financiero. Solo es necesario tener un inmueble inscrito en Registros Públicos y presentar tus ingresos formales y no formales bancarizados. 5.- Tasas de interés competitivas Compara y evalúa qué entidad financiera te ofrece una mejor tasa de interés por este tipo de créditos. Asimismo, fíjate hasta en cuánto tiempo puedes pagar el préstamo y sí está acorde con la tasa ofrecida. Algunas empresas te ofrecen hasta 60 meses para pagar. Compara y elige la que más te convenga. Más en Andina: Guerra de bancos eleva tasas de interés y estas son las entidades financieras que pagan más por depósitos a plazos. ?? https://t.co/4K0XBYsTce pic.twitter.com/qHcZuJzCKh

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 5, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 6/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com