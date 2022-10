CNE diz que propaganda política é «livre» e vê possível crime da Câmara de Lisboa

Entornointeligente.com /

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) considera que a actividade de propaganda política é «livre» em locais públicos e que a retirada de outdoors em Lisboa por parte da Câmara Municipal pode constituir crime.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a CNE afirma que as autarquias «não têm competência para regulamentar o exercício da liberdade de propaganda» e que a retirada de cartazes do espaço público tem de ser decretada por ordem do tribunal.

Na sequência da notificação da Câmara de Lisboa a 13 entidades para retirarem os seus outdoors da Praça Marquês de Pombal, os serviços municipais removeram, na madrugada de 28 de Setembro, quatro cartazes (do movimento MUDAR e dos partidos Nós Cidadãos, PAN e PCP), que não foram retirados «de forma voluntária».

A autarquia fundamentou o pedido às 13 entidades com o facto de a praça fazer parte de uma «zona especial de protecção conjunta» e da «lista de bens imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis» inscrita no regulamento do Plano Director Municipal.

O executivo municipal lembrava ainda que, de acordo com o artigo 6º da Lei n.º 97/88 sobre a fixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda, «compete às câmaras municipais, ouvidos os interessados, definir os prazos e condições de remoção dos meios de propaganda utilizados».

No entanto, a CNE tem uma perspectiva diferente e diz que a «pretendida remoção de propaganda por parte da Câmara Municipal de Lisboa não encontra cobertura nas disposições legais aplicáveis».

«A actividade de propaganda, com ou sem cariz eleitoral, seja qual for o meio utilizado, é livre e pode ser desenvolvida a todo o tempo, fora ou dentro dos períodos eleitorais, em locais públicos, especialmente os do domínio público do Estado e de outros entes públicos», resume a CNE, lembrando a liberdade de expressão prevista na Constituição e que o «direito ao não-impedimento» destas acções faz partes das «tarefas fundamentais do Estado».

A comissão eleitoral coloca ainda em causa um «crime de dano» pela «ilegalidade da actuação descrita» e que inclui «a remoção das estruturas onde se encontravam afixadas as mensagens de propaganda política».

Em 1995, o Tribunal Constitucional (TC) avaliou a constitucionalidade da Lei n.º 97/88, a pedido do PCP, que questionava várias normas e o poder atribuído às câmaras municipais na gestão da propaganda. Na resposta escrita enviada à Lusa, a comissão evocou o acórdão n.º 636/95 do TC sobre esse pedido: a lei respeita a Constituição e «está ali a regular ela própria e definitivamente o exercício cívico da liberdade de expressão».

O ponto 1 do artigo 4.º da referida lei menciona cuidados que devem seguidos com a publicidade comercial e na afixação de propaganda, e que inclui os objectivos de «não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afectar a estética ou o ambiente dos lugares ou da paisagem» e «não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou outros susceptíveis de ser classificados pelas entidades públicas».

A CNE entende, tal como o TC, que estas disposições devem «nortear os sujeitos privados» e «não conferem a nenhuma entidade administrativa poderes para impor proibições deles», mesmo que estes objectivos não sejam respeitados.

Verificado o incumprimento desses objectivos, a remoção da propaganda por parte das entidades pública só avança depois da decisão de um «tribunal competente».

Embora não tenha poder para interferir no caso, a posição da comissão eleitoral foi conhecida na sequência de um parecer pedido pelo partido Nós Cidadãos e no qual recorda que a alteração da lei vigente é competência da Assembleia da República.

Por causa deste caso, o PCP apresentou na segunda-feira queixa ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, enquanto o Chega fez o mesmo junto do Ministério Público.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com