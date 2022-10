Braulio en DIARIO EXTRA: «El público de Costa Rica es cantarín y me encanta»

Entornointeligente.com /

La estrella de la música romántica española, Braulio Antonio García Bautista, más conocido solo como Braulio, ya de 77 años de edad, está en Costa Rica y ayer pasó por DIARIO EXTRA y «El Show de Ariel» por Extra TV para hablar de sus dos grandes conciertos, que dará este viernes y sábado en las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar a las 8 p.m. y en los que compartirá escenario con otro histórico de la música romántica, el argentino Víctor Kapusta, ex-Abracadabra. Nacido en Gran Canaria, España, adelantó que cantará buena parte de sus éxitos más famosos como «En la cárcel de tu piel», «La más bella herejía», «Crónica de un viejo amor», «En bancarrota» y «Qué tentación», entre muchas más. El cantautor adelantó que, pese a su edad, cuenta con una salud estupenda y hace un año se sometió precisamente a una operación para bajar de peso, la cual fue exitosa. ¿Cómo está? Otra vez en Costa Rica… – Feliz de estar en Costa Rica otra vez y a Víctor lo conocí en el ensayo, pero claro que sabía de su trayectoria, de la época de Abracadabra. Es un gran artista y no me cabe duda que daremos grandes conciertos, claro, cada uno con su estilo. Estoy muy feliz. Han pasado muchos años, pero sus temas siguen sonando en las emisoras nacionales de corte romántico. Los temas superan al artista y las nuevas generaciones las conocen, pero no conectan con el intérprete, ¿qué piensa de eso? – Lo bueno es que siguen sonando y que un joven se pregunte «¿de quién es?» Y, para responder esa, están los padres, los veteranos, que son los culpables de heredar el amor por la buena música, llevando los casettes a los coches y cantando los temas. Eso es algo que se queda, se enseña. Yo tengo seguidores también muy jóvenes. Me informé de que está a punto de cumplir 50 años en la música, ¿cómo está de salud?, ¿Cómo está esa voz? – Me siento muy bien de salud, hace un año me operé y la verdad me siento hecho un chaval. Me hice una operación bárica (para bajar de peso y preservar la salud), estaba en 290 libras (150 kilos aproximadamente) en algún momento. Los médicos me aconsejaron que debía operarme sí o sí. Tuve algunas reservas por la edad, pero me convencieron de que sería lo mejor y así fue. ¿Qué le quitaron? – Me dejaron la quinta parte del estómago y ahora me sacio con muy poco, como lo mismo, pero en pequeñas cantidades. Eso sí, cada tres horas se debe comer. ¿Eso lo debe hacer la gente? – Claro, mi consejo por mi experiencia, aclaro, les recomiendo que lo hagan. ¿Pensó si ese procedimiento le iba a afectar la voz? – Sí hubo un momento que me asusté un poco, pues me producía reflujo (cuando los jugos gástricos suben a la garganta), pero poco a poco se fue controlando. El temor era que la acidez del reflujo podría afectar la voz, pero eso no sucedió. Me siendo como nuevo. Costa Rica y Braulio, siempre existe una conexión muy bella. Recordamos una vez un show en Cartago, en un salón de Pueblo lleno a reventar, y todos felices por ver a Braulio. ¿Son bellos recuerdos? – Chico, yo siempre he tenido un especial idilio con Costa Rica. Yo en este país siempre me siento como en casa, siempre me han tratado superbién, son gente muy hospitalaria, como cariñosa. El público de Costa Rica tiene una gran característica, es muy cantarín. Me acuerdo que uno canta y el calor es superespecial, todo el mundo cantando y eso es muy bonito, gratificante, el compositor Braulio, cuando escucha eso, se siente muy feliz escuchándolos cantar. ¿Cuál es el caballo de batalla que pone a los ticos de cabeza? – Son tantos temas que hacen química con la gente de Costa Rica, desde «Qué tentación», «La más bella herejía», «En bancarrota» y son casi todas, es muy difícil decir cuál más que otra. Hay un tema, «Maleficio», que fue arreglada en Costa Rica por un productor argentino, él se encargaba de mi más reciente disco, hace cinco años atrás, Julián «Pelusa» Navarro. Lamentablemente falleció hace un mes en Costa Rica. Me acuerdo que me contó que se venía para Costa Rica pues estaba enamorado de una costarricense, Ingrid, no recuerdo su apellido. Un día trabajando me dijo que ella lo había hecho muy feliz en Costa Rica. Me acuerdo que me dice «me voy para Costa Rica en busca del amor y tengo el pálpito que me voy a reencontrar con el amor», y así fue. ¿Siempre está en Miami, Estados Unidos, o pasa más tiempo ahora en Gran Canaria, España? – Ahora paso mi vida más en Gran Canaria. ¿Qué pasó con su gran restaurante en Miami? – (Risas). Lo resumo: «zapatero a tus zapatos». El que canta, mejor que solo cante. Lo vendí, es un negocio donde uno debe estar encima, con una presencia activa siempre, si no se te va de las manos. Cuando yo cantaba en el lugar, bien, pero cuando tenía que salir, porque mi profesión es cantar, no caminaba igual. Fue la verdad una experiencia negativa, no deseo saber nada de restaurantes. ¿Qué vendía? – Comida española, pero particularmente comida canaria. La mejor forma para divorciarse es ponerse un restaurante. Produce mucha tensión. ¿Solo en la vida? ¿Tiene novia? – (Risas). Tengo una compañera ocasional. A los 77 años, ¿cómo se siente? – Muy bien… ¿Todavía puede? – (Risas y más risas). Claro que sí. Cuando se tiene una vida que no te ha maltratado, la vida te premia. ¿Medio pícaro? – (Risas). Sí, claro. En otros temas, ¿le da pena escuchar un reguetón? – (Habla serio). En algunos casos sí, es la verdad. El punto débil acá son los textos, pues parece competencia de quien dice la burrada más grande. Me parece que la mayoría de los textos son muy groseros. Yo fui perseguido por la censura en varios países. ¿Le censuraron canciones? – Claro que sí, cómo no. En España y República Dominicana. También teníamos censura en la radio. Me censuraron un tema solo por decir pantys. Recuerdo un tema, «La sevillera», que sonó en España. La prohibieron. Yo he tenido como siete temas prohibidos. Ahora, lo que se escucha me sonroja. ¿Ha oído algún tema suyo en reguetón? – Aún no pasa, que yo sepa. Mientras digan que soy el autor, no pasa nada. Me han hecho mis temas en merengue, en bachata y en salsa. Todos los géneros, pero en reguetón, que yo sepa, no. ¿Hasta cuándo Braulio? – Hasta que pueda, hasta que ya no pueda dejaré de hacerlo, pero a la fecha me siento bien para hacer lo que siempre me ha gustado, que es la música. La música ha sido mi norte y mi apoyo. ¿Hizo plata? – (Risas). Hasta el momento bien, y me he mantenido, todo bien. No como Julio Iglesias, pero muy bien. Finalmente, ¿qué les dice a las señoras y los caballeros? – Les digo que lleven a sus señoras y a sus hijos. A los que son seguidores de mi música y la de Kapusta, que lo van a disfrutar. Yo creo que tengo un público mixto, tanto de hombres como de mujeres.

PERIODISTA: Ariel Chaves González

EMAIL: [email protected]

Jueves 06 Octubre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com