110 Histórias, 110 Objectos: o sextante de Gago Coutinho

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos , um dos parceiros da Rede PÚBLICO , percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. No 62.º episódio do podcast, conhecemos o sextante de Gago Coutinho.

Foto O sextante de Gago Coutinho Instituto Superior Técnico A chegada da Sacadura Cabral e Gago Coutinho ao Rio de Janeiro a bordo da aeronave «Santa Cruz», a 17 de Junho de 1922, marcou umas das páginas douradas do século XX português. Dois meses e meio depois da partida de Belém (Lisboa), a 30 de Março, e após 62 horas de voo efectivo, o concretizar da primeira travessia aérea do Atlântico Sul representou também uma grande vitória do conhecimento e da tecnologia.

Foto Entre os instrumentos que tornaram essa travessia possível encontrava-se uma adaptação de Gago Coutinho, operada nas outrora oficinas de precisão do Instituto Superior Técnico, entre 1920 e 1921: o sextante de Gago Coutinho, também designado por «sextante de Coutinho» ou «sextante de horizonte artificial». «Na navegação aérea levanta-se o problema da orientação, porque estamos acima das nuvens e muitas vezes não temos referências dos astros, que acontece com mais facilidade no mar. Isto era um dos grandes desafios que se colocavam nessa altura à navegação aérea», explica Jorge Freitas Branco, professor aposentado de Antropologia do ISCTE.

«Tratava-se de conceber um horizonte artificial. O que ele traz de novo é a possibilidade de orientação sem as estrelas, porque se constrói um horizonte artificial. Enquanto até aí a orientação era feita com um horizonte real, com a linha do mar, o chamado horizonte», complementa. O instrumento afinava o processo de cálculo de posicionamento, permitirá cálculos muito rigorosos. Para garantir que as «condições que tinha em mente para preparar os voos» eram cumpridas, o Almirante Gago Coutinho terá estado também fisicamente nas antigas instalações do IST a acompanhar o processo.

O primeiro teste do sextante de Gago Coutinho (e de um corretor de rumos também inventado por si) aconteceu em 1921 numa travessia Lisboa-Funchal. «Esse voo funcionou muito bem em termos de orientação», conta Jorge Freitas Branco. O avião em que tinha saído não regressou, ficou destruído num acidente em Porto Santo, mas os tripulantes regressaram sãos e salvos, de barco. E já tinham lançado sementes na História.

Foi graças a esses instrumentos de navegação que a travessia até ao Brasil foi possível, não sem sobressaltos pelo caminho. «O voo para o Brasil foi feito aos soluços, porque não era possível fazer um voo directo. E teve muitos problemas. Houve uma aeronave que se afundou, destruiu-se. Eles naufragaram e foram salvos por acaso». Duas aeronaves, a Lusitânia e a Pátria, ficaram pelo caminho e só com o hidroavião Santa Cruz a viagem pode ser completada. Escusado será dizer que perderam tudo o que tinham a bordo, incluindo o sextante. Tudo não: reza a lenda que Gago Coutinho se agarrou a um exemplar dos Lusíadas até ser resgatado.

Gago Coutinho, definido por Jorge Freitas branco como «uma figura conhecida como militar por ter feito a fixação das fronteiras nas Colónias, sobretudo em São Tomé, Angola e também em Moçambique». A sua formação militar era de topógrafo, o que o levou a navegar «praticamente dez anos seguidos», como complementa o Comandante Carlos Valentim, subdirector do Museu de Marinha. «Fez 23 mil milhas, o equivalente a 314 dias de um ano. Depois teve uma experiência fundamental nas campanhas geográficas que levou a cabo quer em África, quer em Timor», complementa.

A ambição e coragem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, dois oficiais da Marinha dotados de saber técnico e científico, surgiram num momento em que «Portugal se encontrava num período muito conturbado durante a 1.ª República». «A sociedade portuguesa tinha fome de heróis», explica Carlos Valentim.

«Surgem no momento exacto numa sociedade pós-Grande Guerra, em que as dificuldades são imensas, em que há uma inflação galopante… Vêm dar o alento a uma sociedade que se encontrava em crise, num mundo que mudava muito rapidamente. Estamos a falar de um período entre guerras em que há uma tentativa de chegar mais além, há uma competição quer ao nível da velocidade, nos hidroaviões e nos aviões no ar, há uma competitividade no mar e em terra, desafiando o perigo e querendo chegar mais além, querer conquistar novos recordes».

Deste momento alto da sociedade portuguesa, ficaram as histórias do conhecimento que se ganhou e do sextante criado por Gago Coutinho. A testemunhar a façanha está um exemplar do instrumento no Museu de Marinha, em Lisboa. É possível que um ou outro exemplar, construído nas oficinas do IST, repouse no fundo do oceano Atlântico desde 1922.

