Venezuela no está apta para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Entornointeligente.com /

Los países miembros de las Naciones Unidas que voten en la próxima elección del Consejo de Derechos Humanos deberían negar a Venezuela un puesto debido al horrible historial de derechos del gobierno y a los posibles crímenes contra la humanidad, ha afirmado Human Rights Watch. Otros candidatos con un terrible historial de derechos humanos para ocupar un puesto en el principal órgano de derechos humanos de la ONU son Afganistán y Vietnam.

La elección de voto secreto tendrá lugar en la Asamblea General de la ONU de 193 miembros el 11 de octubre de 2022. Diecisiete países optan a 14 puestos en el consejo de 47 naciones para 2023-2025, y 3 de los 5 grupos regionales no ofrecen competencia en sus listas. Las listas regionales no competitivas otorgan a los candidatos un puesto en el Consejo, lo merezcan o no. Venezuela, que ganó por poco un puesto en el consejo en 2019, está entre los tres candidatos para dos puestos en el grupo de América Latina y el Caribe, compitiendo con Chile y Costa Rica.

«El ataque vengativo de Venezuela contra los críticos del gobierno hace que el país no sea apto para ser miembro del máximo órgano de derechos de la ONU«, dijo Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights Watch. «Devolver a este gobierno abusivo al consejo socavaría la credibilidad de la ONU al recompensar a las autoridades venezolanas con un papel en el juicio de los derechos humanos de otros países mientras brutalizan a su población».

Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Sudán son los candidatos a los cuatro puestos de la lista no competitiva de África. El grupo occidental tampoco tiene competencia, ya que Bélgica y Alemania se presentan para los dos puestos de la región. El grupo de Europa Central y Oriental tampoco tiene competencia, ya que Georgia y Rumanía se presentan sin oposición.

El grupo de Asia es el único otro grupo competitivo. Seis candidatos, Afganistán, Bangladesh, Kirguistán, Maldivas, Corea del Sur y Vietnam, compiten por cuatro puestos del grupo.

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue reprimiendo la disidencia. El país tenía 244 presos políticos hasta septiembre, según el recuento de un grupo local, muchos de ellos en centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, a los que la oficina de derechos de la ONU ya no tiene acceso. Los detenidos se han enfrentado a descargas eléctricas, submarino, violencia sexual y otras torturas.

Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019 en incidentes en su mayoría registrados oficialmente como «resistencia a las autoridades», una designación que en la práctica incluye ejecuciones extrajudiciales. La represión, y la actual emergencia humanitaria, han obligado a más de 6,8 millones de venezolanos a huir de su país, la mayor crisis migratoria de la región y una de las más graves a nivel mundial.

Desde 2020, la Misión de Investigación de la ONU en Venezuela ha encontrado pruebas de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluido el papel directo de fiscales y jueces en la represión del Estado. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió su primera investigación sobre América Latina para examinar las denuncias de crímenes internacionales cometidos en Venezuela. En septiembre, la Misión de Investigación publicó un informe en el que se detalla cómo la cadena de mando en la comisión de estos crímenes por parte de los servicios de inteligencia implica al propio Maduro. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, que se espera que voten en Ginebra sobre la prórroga de la misión, deben renovar su mandato para que la misión pueda seguir documentando los abusos y garantizar la rendición de cuentas.

La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, que creó el Consejo de Derechos Humanos, insta a los países que votan por los miembros a «tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos.» Los miembros del Consejo están obligados a «respetar las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos» en su país y en el extranjero y a «cooperar plenamente con el Consejo».

En el grupo de Asia, Vietnam tiene desde hace tiempo un pobre historial de derechos humanos. El gobierno unipartidista del Partido Comunista de Vietnam suprime sistemáticamente los derechos civiles y políticos básicos. Los activistas de derechos y los blogueros críticos con el gobierno se enfrentan con frecuencia al acoso policial, la detención arbitraria y el encarcelamiento.

En Afganistán, también en la pizarra de Asia, los talibanes han impuesto violaciones generalizadas de los derechos de las mujeres y las niñas, incluidos los de educación, trabajo y libertad de circulación, desde que tomaron el poder en agosto de 2021. En Bangladesh, altos cargos de las fuerzas del orden han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.

En el grupo de África, las autoridades de Argelia han detenido y encarcelado a activistas pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas críticos con el gobierno. Las autoridades marroquíes están utilizando tácticas indirectas e ilegales para silenciar a los activistas de derechos humanos y a los periodistas críticos. Las fuerzas de seguridad de Sudán han utilizado repetidamente una fuerza excesiva y letal contra manifestantes pacíficos desde el golpe de Estado de 2021, matando al menos a 117 personas e hiriendo a miles.

Los países elegidos para formar parte del Consejo de Derechos Humanos deben denunciar y apoyar acciones contundentes contra las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por aliados como por adversarios. Deben unirse para hacer frente a los graves problemas de derechos humanos en todo el mundo, incluidos los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania y por las fuerzas en Siria, Myanmar y Etiopía, la represión sistemática en Egipto y Corea del Norte, el apartheid israelí y la discriminación racial en Estados Unidos. Tras el devastador informe de la ONU sobre posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades chinas contra los musulmanes turcos de la región de Xinjiang, una de las prioridades del Consejo en los próximos meses debería ser establecer una investigación formal de la ONU.

«Los Estados miembros de la ONU tendrán pronto la oportunidad de cerrar la puerta al regreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos«, dijo Charbonneau. «Con miembros de la talla de China, Eritrea y Cuba ya en el consejo, el organismo de derechos de la ONU se beneficiaría de tener un miembro menos que es un anuncio andante de la tortura y otros abusos, y de la impunidad».

ENLACE ORIGINAL: https://www.hrw.org/news/2022/10/05/un-deny-venezuela-human-rights-council-seat

VEA TAMBIÉN: https://www.entornointeligente.com/venezuela-entra-en-pases-que-persiguen-a-colaboradores-de-la-onu/

Entornointeligente.com