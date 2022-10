Velma sale del closet en la nueva película de Scooby-Doo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El popular personaje de Scooby-Doo, Velma Dinkley, sale del armario después de 53 años.

La nueva película de Scooby-Doo, Trick Or Treat Scooby-Doo, muestra al inteligente detective enamorado de una diseñadora de vestuario llamada Coco Diablo, como se puede ver en el siguiente clip.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK

— Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022