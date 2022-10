Rússia apropria-se da central nuclear ucraniana de Zaporíjia, por decreto de Putin

Entornointeligente.com /

A Rússia tomou formalmente controlo da central nuclear de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, que as forças de Moscovo ocupam há meses, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin e publicado nesta quarta-feira (5).

«O governo deve garantir que as instalações nucleares da central […] sejam aceites como propriedade federal», diz o decreto, publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi.

Grossi, que esta quarta-feira anunciou estar a caminho de Kiev, «continuará suas consultas» sobre a criação de uma zona de segurança e proteção nuclear ao redor da central, disse a AIEA na terça-feira.

Subscrever A agência nuclear estatal ucraniana Energoatom disse nesta a quarta-feira, depois de a empresa operadora da central ter sido transferida para Moscovo, que a Rússia estava a «criar pseudo-empresas com os nomes de empresas ucranianas».

«É uma pena que eles estejam a tentar envolver profissionais nucleares ucranianos, que trabalham heroicamente sob… ocupação há mais de sete meses» na central de Zaporíjia, disse a Energoatom nas redes sociais.

As forças russas detiveram o chefe da central, Ihor Murashov, por dois dias antes de o libertarem na segunda-feira. Mas Grossi disse que a sua detenção e libertação «não representam nenhum risco» para as operações na central.

Os bombardeamentos atingiram as proximidades da central nos últimos meses, com a Ucrânia e a Rússia a culparem-se mutuamente pelos ataques que levantaram receios de um desastre nuclear.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

