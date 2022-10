Reforma Tributaria: ¿Cuáles fueron los cambios de última hora que le hicieron al proyecto?

Entornointeligente.com /

La reforma tributaria que comenzaron a estudiar las comisiones económicas del Congreso recaudará en el primer año $22 billones y no $25 billones, como inicialmente había previsto el Gobierno Nacional. Hoy se presenta la ponencia del proyecto.

Hasta ahora, han sido varias las modificaciones que se le han hecho al articulado original de la reforma, luego de casi dos meses desde que se radicó la propuesta. Estos son algunos de los cambios que se han acordado en las últimas dos semanas, tras las reuniones entre los congresistas ponentes del proyecto de ley y el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo.

Lea aquí: Podría haber cárcel para los evasores de impuestos: Ministro de Hacienda

Alimentos ultraprocesados

​

Se depuró la lista de los alimentos que quedarían gravados en la reforma y los pequeños productores como las panaderías o las tiendas pequeñas estarán exentas de pagar el gravamen.

El Jefe de la cartera económica agregó que todos los productos lácteos serán excluidos.

Bebidas azucaradas

​

En el caso de las bebidas con alto contenido en azúcar, el ministro Ocampo dijo que se permitirá, por un par de años y de manera transitoria, un porcentaje más alto del endulzante mientras se aplican las nuevas tarifas.

A las bebidas que contengan menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará el impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tendrían que pagar una tarifa de $18 por cada 100 mililitros y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían $35.

Le puede interesar: Canasta de consumo en Colombia incrementó en 16,8% en los primeros siete meses del año

​

La propuesta inicial contemplaba que las bebidas que no iban a pagar el impuesto adicional eran las que contenían menos de cuatro gramos de azúcar. La tarifa de $18 empezaría a aplicar para las que tengan entre 4 g y 8 g y las que tengan más de ocho gramos de azúcar pagarían $35.

Régimen simple

​

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que «se buscará ampliar y darles más beneficios a las empresas que se acojan al Régimen Simple», por lo que anunció modificaciones a este sistema para que sea un mecanismo de formalización empresarial. El funcionario se comprometió a mejorar el régimen simple y que las micro y pequeñas empresas queden dentro de él, pero mejorado.

Impuesto al carbono

​

Uno de los puntos más polémicos que ha tenido el Ministerio de Hacienda, tiene que ver con los nuevos impuestos para las industria extractiva como el petróleo y el carbón.

Lea también: «Nos queda faltando el tercer día sin IVA»: Presidente de Fenalco al Gobierno

El Ministro de Hacienda anunció que no se gravarán las exportaciones de estos commodites, pero se remplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas el primer año, y luego se reducirá gradualmente. En el segundo año será de 7,5% y de 5% en el tercero.

Además se mantendrá la propuesta del texto inicial de que las regalías no sean deducibles de la depuración del impuesto de renta.

Impuesto al patrimonio

Los ponentes y el Gobierno Nacional acordaron una tarifa de 0,5% para patrimonios mayores de los $3.000 millones. Los que sean mayores de $5.000 millones la tarifa será de 1% y los que superen los $10.000 millones será de 1,5%. Esta tasa más alta será temporal, por cuatro años. Otra modificación es que los nuevos emprendedores no serán incluidos en estas tarifas, mientras no tengan utilidad. «Hay unos problemas que hemos analizado, pero quiero escuchar propuestas. Si no les gusta el valor intrínseco, entonces cuál es la alternativa», preguntó el Ministro.

22

billones de pesos es el recaudo que se espera de la reforma tributaria en el primer año.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com