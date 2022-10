Putin asciende a Kadírov a coronel general tras pedir uso de armas nucleares

Entornointeligente.com /

«El presidente me ha concedido el rango de coronel general. Vladímir Vladímorich (patronímico de Putin) me lo comunicó personalmente y me felicitó por ello», dijo Kadírov en su canal de Telegram.

Ramzán Kadírov, que ha enviado a un gran número de chechenos a combatir en la campaña militar en Ucrania, consideró «un gran honor» convertirse en general de las Fuerzas Armadas.

«Estoy enormemente agradecido a nuestro comandante en jefe por valorar altamente mis servicios. Prometo que no defraudaré la confianza depositada en mí de antemano», señaló.

Aunque el Ejército ruso se retiró en los últimos días de varias localidades de las anexionadas regiones de Donetsk y Jersón, Kadírov aseguró que «en estos mismos momentos» las tropas rusas están recuperando territorios.

Kadírov abogó el pasado sábado por «medidas más radicales» en Ucrania por parte de Rusia, incluido el empleo de «armamento nuclear de baja potencia».

«Bajo mi punto de vista, hay que tomar medidas más radicales hasta el punto de declarar la ley marcial en los territorios fronterizos y emplear armamento nuclear de baja potencia», dijo el líder de la república del Cáucaso Norte.

El líder checheno se mostró muy crítico con la retirada el sábado del Ejército ruso de la estratégica ciudad de Limán, en la región ucraniana de Donetsk, y cargó contra el general Alexandr Lapin, comandante del distrito militar central, que estaba encargado de la defensa de esa zona del Donbás.

Seguidamente, el Kremlin quitó hierro a esas declaraciones y alabó la contribución de Kadírov en la «operación militar especial», aunque añadió que prefiere guiarse por «valoraciones equilibradas y objetivas».

En la ceremonia de firma de la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, Putin advirtió este viernes que Moscú utilizará «todas las fuerzas y medios» a su disposición para defender su territorio nacional, sin mencionar las armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó su reciente intervención en la Asamblea General de la ONU para acusar a Putin de hacer «amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares».

En la misma línea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó la «peligrosa» retórica nuclear de Putin después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitara el ingreso en la Alianza Atlántica tras la anexión rusa el viernes de cuatro regiones ucranianas.

Fuente: EFE

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

