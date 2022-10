Película de Alec Baldwin reanudará su rodaje luego de la muerte de su directora de fotografía

Entornointeligente.com /

La película «Rust» va a reanudar su rodaje después de que el productor y actor Alec Baldwin llegara a un acuerdo con la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió el año pasado en el set de rodaje por una bala real que él mismo disparó. Matthew Hutchins, el marido de Halyna, anunció la noticia del acuerdo en un comunicado obtenido por The Hill, en el que señalaba que el rodaje de la producción se reanudaría a principios del próximo año. «Hemos llegado a un acuerdo, sujeto a la aprobación del tribunal, para nuestro caso de muerte por negligencia contra los productores de Rust, incluidos Alec Baldwin y Rust Movie Productions, LLC», dice el comunicado. «Como parte de ese acuerdo, nuestro caso será desestimado. El rodaje de Rust, del que ahora seré productor ejecutivo, se reanudará con todos los actores principales originales a bordo, en enero de 2023. No tengo ningún interés en entrar en recriminaciones o atribución de culpas (a los productores o al señor Baldwin)». «Todos nosotros creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente. Estoy agradecido de que los productores y la comunidad del entretenimiento se hayan unido para rendir homenaje al último trabajo de Halyna«, concluye el comunicado de Hutchins. Baldwin publicó sobre la noticia en su cuenta de Instagram, diciendo que «a lo largo de este difícil proceso, todos han mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Estamos agradecidos a todos los que han contribuido a la resolución de esta trágica y dolorosa situación.»

El abogado del actor no respondió a la petición de The Hill para que hiciera comentarios. La familia de la fallecida directora de fotografía presentó la demanda contra Alec Baldwin y otros implicados en «Rust» en febrero, alegando que su «conducta imprudente y las medidas de reducción de costes» llevaron a la «muerte sin sentido» de Hutchins. Hutchins, de 42 años, recibió un disparo mortal el pasado mes de octubre en el plató de «Rust» en Nuevo México, después de que se descargara una bala real de la pistola de atrezzo utilizada por Baldwin. El director de la película, Joel Souza, de 48 años, también resultó herido en el incidente. El FBI declaró en el informe forense que siguió a su investigación que la pistola de atrezzo que mató a Hutchins no podía haberse disparado sin que alguien apretara el gatillo.

Alec Baldwin dijo en una entrevista en agosto que el fatal tiroteo le había «quitado años de encima» y que no volvería a utilizar armas reales en las películas. El actor también dijo entonces que era partidario de reanudar la producción de «Rust«, especialmente para contribuir económicamente al hijo de Hutchins. «Alguien murió, y era evitable. Era tan innecesario», dijo Baldwin. «Cada día de mi vida pienso en eso».

