Muere en la cárcel el esposo y verdugo de la asesinada cantante mexicana Yrma Lydya

Entornointeligente.com /

El abogado Jesús Hernández Alcocer, acusado de asesinar hace poco más de tres meses a su esposa, la cantante Yrma Lydya, murió este martes en la cárcel donde se encontraba. Tenía 79 años de edad.

El deceso ocurrió la mañana del martes al interior del Reclusorio Norte, donde había permanecido desde junio, reportó el periódico El Heraldo de México.

Hernández Alcocer se encontraba en prisión preventiva por el presunto asesinato de la cantante, la noche del 23 de junio en el restaurannte Suntory de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad México.

Sus abogados habían solicitado llevar su proceso en su domicilio por su avanzada edad y por supuestos problemas de salud, pero el juez de control Juventino Gonzalez Ocote se lo negó, reseñó El Heraldo.

«Jesús «N, quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo a las 10:45 horas fue diagnosticado sin signos vitales», confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.

El pasado 12 de septiembre Hernández Alcocer había sufrido un infarto cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada.

La muerte de la artista era investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el protocolo de feminicidio.

Hernández Alcocer presuntamente protagonizó una discusión en el restaurante y disparó contra la mujer, en lo que se presume fue un ataque directo.

Tras un operativo, esa misma noche del 23 de junio, fueron detenido dos hombres, el presunto feminicida y el chofer que lo acompañaba.

Tres días después, Jesús Hernández fue trasladado al Reclusorio Norte, luego de que un juez de control le dictara prisión preventiva oficiosa por su probable participación en el delito de feminicidio de Yrma Lydya.

Posteriormente, se determinó que su escolta, Benjamín «N» y Jesús Hernández permanecerían recluidos durante la investigación complementaria luego de haber sido vinculados a proceso.

Yrma Lydya Gamboa, quien se hacía llamar «la nueva estrella de la música mexicana», fue reconocida con diversos galardones, pues recibió el Premio Nacional de Cultura, el cual es otorgado por el Senado de la República de México, y un Doctorado Honoris Causa, entregado por la Cámara de Diputados de ese país norteamericano, indicó El Heraldo.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la cantante había denunciado a Hernández Alcocer por violencia familiar en diciembre del año pasado. En consecuencia, la cantante de regional mexicano inició una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar en contra de su esposo.

Sin embargo, luego de tres meses de su detención, el abogado de 79 años rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones desde el interior del Reclusorio Norte.

En la entrevista concedida al periodista Mario A. Salgado Becil, director de «Lo de hoy de Morelos», el presunto responsable del feminicidio de Yrma Lydya, señaló que si aceptó hablar fue para tratar de exponer que la cantante no solo fue víctima en todo este caso, sino que también fue responsable de supuestamente haber cometido diferentes acciones turbias y la acusó de agresiones, engaños, robos y extorsiones.

Al ser cuestionado de forma directa sobre el motivo por el que Yrma Lydya fue asesinada, el abogado no quiso hablar para no interferir en la investigación y en su defensa, no obstante, aprovechó para aclarar que él fue quien pidió el divorcio, pues ya no estaba a gusto con la cantante, a quien acusó de diferentes ilícitos y de haberlo convencido para que se volvieran a casar y de esta manera seguir sacando provecho económico de su relación.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com