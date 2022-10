Mortal Kombat no celebrará su aniversario con nuevo juego

Entornointeligente.com /

El videojuego de peleas, Mortal Kombat, no tiene planes de celebrar su 30º aniversario con el anuncio de un nuevo título para la saga.

Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, Ed Boon, uno de los creadores del famoso título de lucha.

«Sabemos que muchos de ustedes están entusiasmados con el próximo anuncio del juego, y sucederá a su debido tiempo. Pero primero, 30 años de Mortal Kombat. Eso es lo que vamos a celebrar y en lo que nos centraremos», expresó Boon en la red social.

Asimismo, el desarrollador reiteró que el próximo anuncio importante llegará de forma independiente al aniversario de Mortal Kombat.

PSA/FYI We know a lot of you are excited about the next NRS game announcement & it will happen in due time. But first it all about 30 years of Mortal Kombat. That's what we're going to celebrate and focus on.

Our next game announcement will be separate from MK30 ❤️

— Ed Boon (@noobde) October 5, 2022 Sin embargo, la declaración de Ed Boon dejó más dudas que respuestas en los fanáticos de la sangrienta saga de peleas.

Ni los creadores de Mortal Kombat, ni tampoco el estudio encargado (NetherRealm Studios), dieron información sobre cómo piensan celebrar un aniversario tan importante.

Eso desató una ola de rumores en foros especializados y redes sociales, donde usuarios aseguran que pueden llegar a lanzarse distintos productos.

Colecciones remasterizadas, recopilatorios, ediciones de coleccionista, figuras o documentales; todo se mencionó en redes, pero no termina de ser nada oficial, solo rumores por parte de los fans.

Imagen cortesía ¿Qué se viene para Mortal Kombat? Por los momentos, el estudio desarrollador de los títulos de Mortal Kombat podría estar trabajando en el juego Injustice 3.

La saga Injustice, lleva una línea similar en estilo de juego a Mortal Kombat, pero está enfocada en el universo de DC Cómics, con sus héroes y villanos.

En cuanto al juego que protagonizan personajes como Scorpion, Sub-Zero o Raiden, se espera que salga el Mortal Kombat 12 de cara al futuro.

Imagen cortesía El último juego de la saga fue el Mortal Kombat 11, se estrenó en el año 2019 para consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Durante tres años, el juego lanzó nuevas versiones para PlayStation 5 y Xbox Series S/X, además de un port para Nintendo Switch.

También el juego durante su fase de vida útil lanzó varios personajes como contenido descargable y una historia expandida.

La edición número 11 de la serie, tiene personajes invitados muy curiosos, como el Rambo de Sylvester Stallone, el Robocop de los años 90 o el Terminator de Arnold Schwarzenegger.

Visite nuestra sección: Curiosidades

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com