Midagri: alza del precio de la papa y otros alimentos no es por falta de fertilizantes

La ministra indicó, que no se toma en cuenta ni se menciona del aumento de otros factores como los costos de producción, el traslado de los productos, el almacenamiento y la comercialización, que también han experimentado un alza, por el hecho que los combustibles han incrementado sus precios en el mercado. Precisó que no debemos olvidar que los principales fertilizantes sintéticos, derivados del petróleo son la urea y los fosfatos de amonio. «Este es el insumo que está siendo encarecido», subrayó. Del mismo modo, indicó que nuestro país esta abastecido de fertilizantes nitrogenados, y así lo reconocen los propios productores. «Lo que queremos es quitar de la mente de los productores que no tenemos este insumo. Los que están en el campo saben que existe (este insumo) pero que está a un precio elevado», dijo. Además, señaló que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) recomienda, para asegurar la producción de cultivos en la presente campaña agrícola, que se puede complementar con el uso de los fertilizantes orgánicos que existen en el mercado y con varias aplicaciones de abonos foliares con alto contenido de fósforo. Recordó, que en nuestro país se produce papa los 365 días del año desde, agregando, que la campaña agrícola 2021-2022 terminó el pasado mes de julio con 339,581 hectáreas sembradas en 19 regiones del país. «De enero a julio se han cosechado 286,803 hectáreas que proporcionaron seguridad alimentaria al país», precisó. En el Perú se puede distinguir dos grupos principales de papa: Las nativas como es el caso de la Huayro, Peruanita, Huamantanga, Camotillo, Amarilla, Tumbay, Ceccorani, Wencos, entre otros, que tienen un mayor precio por su contenido en materia seca y antocianinas, que se puede consumir con cáscaras previamente lavadas. El segundo grupo es de las híbridas o modernas, las cuales requieren un mayor porcentaje de fertilizantes sintéticos, mayor control de plagas y agua y cuyos costos de producción son más elevados; son papas de mayor disponibilidad y acceso por su menor precio. En este caso hablamos de la Canchan, Yungay, Terrícola, Amarilis, Andina, Única, Serranita, entre otras. Más en Andina: Guerra de bancos eleva tasas de interés y estas son las entidades financieras que pagan más por depósitos a plazos. ?? https://t.co/4K0XBYsTce pic.twitter.com/qHcZuJzCKh

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 5, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 5/10/2022

