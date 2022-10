Meteorología: alerta de tormentas para el norte de Paraguay

Entornointeligente.com /

El tránsito en la ciudad de Asunción se vio colapsado esta mañana debido al bloqueo de la avenida Costanera , por los Juegos Odesur . Ciudadanos reportaron retrasos de hasta dos horas para llegar a sus puestos de trabajo debido a que todas las arterias principales se encontraban con grandes embotellamientos.

Daniel Cárdenas, jefe del Departamento Operativo y Tráfico de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción , aseguró que tenían cobertura de personal en todos los puntos necesarios, pero no podían hacer mucho para evitar el colapso debido al crecimiento del parque automotor.

Recordó que el cierre de la avenida José Asunción Flores se dará al menos hasta las 18:30, por lo cual el tránsito podría volver a congestionarse en el horario de salida de la ciudadanía.

Paciencia y patriotismo para aguantar el tránsito «Es una fiesta deportiva, sudamericana, entonces es algo muy grande, muy lindo. Le pedimos a la ciudadanía tolerancia, paciencia, un poco de patriotismo, salir 20 a 30 minutos antes de casa», indicó el agente de tránsito.

Lea más: Odesur: Vías alternativas a la Costanera que estará cerrada este miércoles

Consultado sobre si esta situación estaba prevista y no había forma de evitarla, respondió que esperaban tener un congestionamiento alto debido a las competencias deportivas. Indicó que el problema no es la falta de cobertura de agentes y reiteró que el problema es que la ciudad no fue diseñada para el parque automotor actual.

«La cantidad de vehículos que ingresa va a ser tanta que aunque pongan un PMT cada 10 metros, ¿qué van hacer con tantos autos? Lo que hacemos es garantizar que no se cierren bocacalles, que se dé preferencia al carril de ingreso. Circula el tránsito, pero lentamente», consideró.

Lea más: Odesur: ¿Qué días estará cerrada la avenida Costanera?

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com