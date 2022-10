Médico merideña y ulandina recibe reconocimientos en el Reino de Arabia Saudita

Entornointeligente.com /

«Si disfrutas tu trabajo, no trabajarás ningún día de tu vida» expresó la doctora Yohama Caraballo Arias, tras recibir dos reconocimientos de parte del Reino de Arabia Saudita, a donde asistió como invitada especial a la «4ta Conferencia Árabe sobre Seguridad y Salud en el Trabajo» evento organizado conjuntamente por Human Resources and Social Development y la Organización Árabe del Trabajo, coincidiendo con la 5ta Conferencia Internacional Saudita 2022, considerado el evento más importante del mundo árabe en seguridad y salud en el trabajo. Eventos patrocinados por el Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social del reino.

La conferencia, busca fortalecer los entornos de trabajo, para ofrecer a los empleados espacios libres de lesiones y un ambiente cómodo, que permita desarrollar mejor sus funciones, especialidad en la que la doctora Caraballo ha destacado no solo como docente e investigadora, sino además como asesora de varias empresas trasnacionales, quienes entienden la importancia de mejorar los entornos laborales por la seguridad física y emocional de los trabajadores, traduciéndose ese bienestar en rendimiento económico.

Caraballo es especialista en Medicina Ocupacional, egresada de la Universidad de Los Andes, ULA, en su natal Mérida. Ha dictado cátedra en la Universidad Central de Venezuela, UCV. Hija del reconocido especialista en Medicina Interna y profesor ulandino, autor de varios libros, Agustín Caraballo y no menos reconocida en su área, la abogada, ex jueza y profesora universitaria Auxiliadora Arias de Caraballo.

«Gracias Arabia Saudita por abrirme las puertas de vuestro Reino! No me imaginé recibir tantos honores hoy, esta alegría y gratitud que embarga mi corazón me estimula a seguir adelante y me hace sentir que ha valido la pena cada minuto invertido en mis incansables horas de estudio y esa insaciable sed de seguir aprendiendo para poder servir como se merecen mis pacientes, mis estudiantes, mis clientes» posteó la doctora Caraballo en sus redes sociales.

Yohama Caraballo Arias, dedicó sus triunfos a su Alma Mater, la Universidad de Los Andes, la ciudad que la vio nacer Mérida, a su amada Venezuela, a la UCV, a sus padres , hermanos, esposo e hijas y a «la barra de amigos que son lo máximo como fans» reiterando su compromiso a continuar dejando el nombre de su país y familia en alto, a lo largo y ancho del planeta.

Actualmente, la especialista reside en Italia, donde es profesora en la Universidad de Boloña, institución académica fundada en 1088, hace 934 años, siendo la más antigua y una de las más grandes e importantes de Europa, así como Alma Mater de famosos como Dante Alligieri, Francesco Petarca, Torquato Tasso, Pier Paolo Pasolini, Nicolaus Copernicus, Gasparo Tagliacozzi, pionero de la cirugía plástica y reconstructiva, Laura Bassi, primera mujer del mundo que obtuvo una cátedra universitaria en física, Luigi Galvani pionero del bioelectromagnetismo, Augusto Righi, pionero en el estudio del electromagnetismo, Guglielmo Marconi, Premio Nobel de Física en 1909, los Papas Alejandro VI, Inocencio IX y Gregorio XV y San Carlo Borromeo, y más recientemente los famosos Giorgio Armani y Gianluca Vacchi.

Yanara Vivas SNTP 6961 /CNP 16770

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

