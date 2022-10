Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Lula e Simone Tebet almoçam na casa de Marta Suplicy em SP Senadora e candidata pelo MDB derrotada à Presidência da República, anunciará nesta tarde o apoio à candidatura de Lula (PT). Haddad também participa do encontro. Por Abraão Cruz, TV Globo e g1 SP

05/10/2022 13h11 Atualizado 05/10/2022

1 de 4 Candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo nesta quarta-feira (5) — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo Candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo nesta quarta-feira (5) — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo

A senadora Simone Tebet ( MDB -MS) almoça com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), na casa de Marta Suplicy (Solidariedade), nos Jardins, em São Paulo. Ela deve formalizar o apoio ao petista no segundo turno na tarde desta quarta-feira (5).

Pela manhã, Lula passou na rua Fidalga, na Vila Madalena, Zona Oeste da capital. Depois, foi para a Rua Peixoto Gomide, nos Jardins, almoçar na casa de Marta, atualmente secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. O candidato ao governo pelo PT em São Paulo, Fernando Haddad, também está presente no encontro.

Mais cedo, o MDB anunciou que irá manter a neutralidade e liberou os diretórios a se posicionarem como quiserem. Já Tebet deve anunciar o apoio a Lula às 16h.

Na tarde de terça, Tebet se encontrou com o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), e os dois tiraram uma foto segurando o plano de governo de Tebet.

2 de 4 Tebet se encontra com Alckmin — Foto: Divulgação Tebet se encontra com Alckmin — Foto: Divulgação

3 de 4 Lula e Simone Tebet almoçam em São Paulo nesta quarta-feira (5) — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo Lula e Simone Tebet almoçam em São Paulo nesta quarta-feira (5) — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo

Segundo revelado pelo blog da Julia Duailibi , para fazer frente a Bolsonaro, que na terça (4) fechou apoio dos governadores de SP, MG e RJ, o PT quer uma foto de Lula e Simone.

O petista terá hoje um encontro com lideranças políticas e parlamentares do congresso nacional, que demonstrarão apoio à candidatura. A ideia é mostrar a união e explorar a adesão da força de Simone.

No estado de São Paulo, o MDB anuncia apoio a Tarcisio de Freitas (Republicanos) nesta quarta (5) ao meio-dia, com participação do prefeito da capital, Ricardo Nunes. E o ex-presidente Michel Temer deve se encontrar com Bolsonaro no fim de semana, e há expectativa de que anuncie apoio a ele .

4 de 4 Candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (5) em São Paulo — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo Candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (5) em São Paulo — Foto: Abraão Cruz/ TV Globo

Uma ala do MDB segue reticente sobre o encontro, e prefere um anúncio solo. Como o partido não vai completamente para o lado de Lula, seria uma forma de se resguardar, e mostrar que o apoio é crítico. Até a tarde desta quarta-feira (5), ligações, pedidos e acertos devem acontecer, de olho no anúncio.

Duailibi: apoio de Rodrigo a Bolsonaro e Tarcísio foi questão de ‘sobrevivência política’

LEIA TAMBÉM:

Ex-presidente FHC anuncia apoio a Lula no segundo turno Rodrigo Maia pede demissão do governo de SP após Rodrigo Garcia anunciar apoio a Bolsonaro Lula x Bolsonaro: veja a posição dos partidos e de políticos Vice de Tebet, Mara Gabrilli (PSDB) declara voto em branco no segundo turno Nikolas, Boulos, Zambelli e Eduardo Bolsonaro: puxadores de votos ajudam a eleger outros deputados federais

A senadora Mara Gabrilli (PSDB), candidata a vice na chapa de Tebet, declarou na terça (4) que votará em branco no segundo turno .

Veja apoios definidos até o momento:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com