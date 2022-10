Klopp habla del fichaje «de locos» que le quitó el Real Madrid y se echa la culpa: «Fui demasiado honesto»

Entornointeligente.com /

J ürgen Klopp, entrenador del Liverpool, «revela detalles desconocidos» sobre su intento de fichaje con el Borussia Dortmund de un jugador que «al final se decidió por el Real Madrid».

En una entrevista exclusiva concedida al canal noruego TV 2 el técnico alemán explica su frustrado intento en el Borussia Dortmund de fichar a Martin Odegaard, actual estrella del Arsenal que se enfrenta al Liverpool, y su especial relación con el centrocampista noruego.

«Odegaard realmente me gusta. Es fácil en estos días. Fue un poco más difícil al comienzo de su carrera cuando estaba en el Real Madrid. Entonces pareció que podría no encontrar su camino. Eso me decepcionó mucho, porque lo queríamos en Dortmund cuando era muy joven», explicó Klopp a TV 2.

Klopp reconoce que «tuvimos una larga conversación cuando Martin Odegaard aún era un niño, junto con su padre (Hans Erik Odegaard). Al final se decidió por el Real Madrid, y está bien, pero por eso siempre le he seguido».

Martin Odegaard, que con 15 años debutó en 2014 con la Selección de Noruega, fichó por el Real Madrid el 22 de enero de 2015 procedente del Stromsgodset tras una mediática gira mundial para conocer de primera mano los planes de Liverpool, Bayern de Múnich, Manchester United, Manchester y Arsenal.

«No puedes imaginar cuántos talentos, grandes talentos, he visto en el transcurso de muchos años en este negocio. En ese momento, Martin tenía 15 años y ya jugaba en la Eliteserien de Noruega. El mundo entero se volvió loco», recuerda Klopp.

¿Por qué no aceptó Odegaard la oferta de Klopp para fichar por el Borussia Dortmund? «No estoy seguro, hay que preguntarle, pero tal vez fui demasiado honesto esa vez», dice Klopp sobre la reunión de Odegaard en 2015.

«Le dije que todavía era un niño, que todavía iba a la escuela, todas esas cosas. Queríamos crear un entorno en el que pudiera crecer y desarrollarse», explicó el ex del Borussia Dortmund

«Si comparas la ciudad de Dortmund y la ciudad de Madrid, quizás tomaría la misma decisión», bromeó Klopp.

El análisis de Klopp sobre las curvas en la carrera de Odegaard Martin Odegaard llegó al Real Madrid para jugar en el filial, no llegando nunca a cuajar en la primera plantilla blanca (apenas disputó 11 partidos)

A lo largo de los años jugó cedido en Heerenveen (2017-18), Vitesse (2018-19), Real Sociedad (2019-20) y Arsenal, hasta que en agosto de 2021 fue traspasado al equipo londinense por el Real Madrid a cambio de 40 millones de euros.

«Hasta los 15 años, probablemente no experimentó ninguna dificultad. Después de eso, muchas cosas fueron en su contra. Lo convierte en la persona que es ahora, el hombre que es ahora y el jugador que es ahora», dice Klopp.

«Estoy muy feliz de que ahora se haya convertido en el jugador que todos esperábamos que se convirtiera. En realidad, incluso mejor que eso, por así decirlo. Tiene un papel importante en un Arsenal increíblemente fuerte. Todavía es joven, lúcido, muy influyente. Sinceramente, no puedo decir nada negativo de él. Realmente es un jugador top», analizó.

«Creo que están bastante contentos con cómo les fue», terminó la entrevista Klopp.

