Gobierno no acepta condiciones y Santa Cruz alista paro indefinido

Entornointeligente.com /

El Gobierno central rechazó los condicionamientos de la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz para acudir a la mesa técnica del 11 de octubre y esta instancia decidió no asistir al encuentro. Así, la posibilidad de un «censo en consenso» se aleja y se prevé la toma de medidas de presión en demanda de realizar el empadronamiento en 2023.

Otras regiones anuncian movilizaciones en exigencia de un registro ciudadano pronto y los cocaleros de Chapare advierten con cercar la ciudad de Santa Cruz si ésta procede con el paro indefinido.

Autoridades nacionales, por separado, descartaron atender las condiciones planteadas por representantes de la cruceñidad para asistir al diálogo por el censo y llamaron a este sector a que asista a la convocatoria para ver la factibilidad técnica de realizar el proceso como plantean y que lo demuestren, porque, de acuerdo con el cronograma, es casi imposible llevarlo a cabo en 2023.

«Los esperamos en la reunión del 11 de octubre. Esperamos que lleguen con un espíritu de diálogo, no a dar un ultimátum más o una conminatoria (…), un capricho nos llevará a implementar un censo absolutamente inservible, podemos tener esa magnitud de irresponsabilidad», dijo el portavoz del Gobierno Jorge Richter.

«Ellos deben asistir, no a dar examen, como dice el señor (Vicente) Cuéllar, sino a dar una explicación, y no requiere de mucho esfuerzo, porque son sólo dos hojas», agregó.

Exclusión

Después de tres horas de reunión, la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz decidió no asistir a la convocatoria del Ministerio de Planificación prevista para el 11 de octubre, debido al rechazo del Gobierno a las condiciones planteadas.

El documento emitido por esta institución de la cruceñidad refiere que no es posible tolerar las expresiones del Vocero Presidencial, que se dedicó a desacreditar el trabajo del «equipo técnico de la Comisión», además de considerar extemporánea la invitación.

Las determinaciones establecidas en la reunión del comité establecen:

1. En virtud del mandato del cabildo del 30 de septiembre, esta comisión ha decidido que el equipo técnico no participará de la reunión del 11 de octubre. Solamente lo hará si se abroga el Decreto Supremo 4760 para apoyar la realización exitosa del mismo en el primer semestre de 2023. Estas reuniones deben realizarse en Santa Cruz.

2. Rechazar las permanentes expresiones del Vocero Presidencial en contra del trabajo del equipo técnico de la Comisión, ya que él no ejerce ningún cargo formal para hablar técnicamente en nombre del INE, peor aún para emitir criterios técnicos de asuntos exclusivos de la institución estadística.

3. Aprobar el proyecto de decreto supremo de abrogación del DS 4760 para ser remitido al Órgano Ejecutivo, fijando como fecha del censo el primer semestre del 2023. 4. La Comisión Interinstitucional debe seguir trabajando (…) en la organización del paro general indefinido.

Tema serio

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el censo es un tema serio, que se debe actuar con responsabilidad y que la fecha de la reunión no se estableció «por un capricho», pues se coordinó con las autoridades de Santa Cruz y con los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). «No estamos jugando, no estamos poniendo fechas a capricho; es una coordinación y es en cumplimiento a la agenda», sostuvo.

Las regiones preparan reuniones por el censo

En tanto se desarrollan estos entredichos, diferentes regiones han previsto llevar adelante una serie de acuerdo para exigir realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023.

En la víspera, Potosí realizó una movilización en demanda del censo en 2023, medida que se asumió en un consejo consultivo de las organizaciones sociales.

La marcha, que además de un censo en 2023, demandó una ley para la explotación del litio y la preservación del Cerro Rico de Potosí.

En tanto, para el lunes 10 de octubre se prevé llevar adelante un Cabildo de la Cochabambinidad para exigir al Gobierno que el censo se efectúe en 2023.

Para dar legalidad a la medida, las instancias respectivas presentaron todos los requisitos que se requiere ante el Tribunal Electoral Departamental y al Tribunal Supremo Electoral, para que estén de observadores y dar legalidad al cónclave cochabambino.

En La Paz también se espera realizar una asamblea de la paceñidad, con el objetivo de tomar medidas en exigencia de un empadronamiento oportuno.

El alcalde Iván Arias dijo que el Gobierno no desea realizar el censo en 2023 porque no quieren «tocar» el padrón electoral «cuestionado», pues los resultados de la consulta evidenciarán que Bolivia es cada vez más urbana y menos rural, lo que cambiará la actual representación parlamentaria.

Cocaleros anuncian cerco a Santa Cruz

La coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en conferencia de prensa, advirtieron con realizar un cerco al departamento de Santa Cruz si sus líderes cívicos llevan adelante el paro indefinido, anunciado para el 22 de octubre, si el Gobierno no modifica la fecha para la realización del Censo Población y Vivienda en 2023.

«A estos señores artífices del golpe de Estado en 2019: no se equivoquen, estamos en 2022. Tenemos nuestras organizaciones fortalecidas, tenemos nuestros líderes y estamos en alerta, y si tenemos que movilizarnos, si tenemos que cercar, lo vamos a hacer, que no se equivoquen, no estamos en 2019», advirtió el secretario de relaciones de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com