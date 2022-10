Entornointeligente.com /

FHC anuncia apoio a Lula no segundo turno «Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva», disse o tucano. Na véspera, PSDB liberou diretórios para apoiarem o petista ou Jair Bolsonaro (PL). Por Matheus Moreira, g1

05/10/2022 11h03 Atualizado 05/10/2022

1 de 2 FHC declara apoio a Lula no segundo turno em publicação no Twitter — Foto: Reprodução/Redes sociais FHC declara apoio a Lula no segundo turno em publicação no Twitter — Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (5) voto em Lula (PT) no segundo turno da disputa presidencial.

«Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva», disse em publicação no Twitter.

Lula agradeceu o apoio de FHC em publicação no seu perfil do Twitter. «Obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz.»

2 de 2 Lula agradece apoio de FHC em publicação no Twitter — Foto: Reprodução/Redes sociais Lula agradece apoio de FHC em publicação no Twitter — Foto: Reprodução/Redes sociais

Na terça-feira (4), o PSDB liberou diretórios estaduais para apoiar Lula ou Bolsonaro (PL). No mesmo dia, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), pediu voto para o presidente. Garcia foi derrotado na disputa pela reeleição e não irá para o segundo turno.

A posição diverge de outras lideranças do partido como o senador Tasso Jereissati e o ex-ministro da Justiça de FHC Aloísio Nunes. O ex-ministro da Saúde e senador José Serra também declarou apoio a Lula no segundo turno.

Ainda no primeiro turno, em 19 de setembro, Lula se reuniu com ex-presidenciáveis em São Paulo e conquistou apoio de oito ex-candidatos à presidência: Guilherme Boulos (PSOL), Luciana Genro (PSOL), Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (MDB), João Vicente Goulart (PCB) e Geraldo Alckmin (PSB).

No primeiro turno, FHC havia defendido o voto em favor da democracia , mas não citou nenhum candidato. O PSDB fazia parte da chapa de Simone Tebet (MDB) — a senadora Mara Gabrilli, tucana, era candidata a vice. Nesta terça (4), Gabrilli declarou voto em branco.

Lula e FHC foram adversários nas eleições de 1994 e 1998, ambas vencidas pelo tucano.

Está reportagem está em atualização.

