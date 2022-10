Festival da Natureza reforça aposta da Madeira no turismo de aventura

Entornointeligente.com /

As ofertas são muitas e diversificadas, e têm como meta colocar turistas e habitantes da Madeira, e do Porto Santo, a usufruir do potencial natural das duas ilhas. Até ao próximo domingo, o arquipélago madeirense recebe mais uma edição do Festival da Natureza , uma iniciativa aberta a participantes de todas as idades. Para além das actividades ligadas ao turismo de aventura, este ano o festival será potenciado com mais dois eventos: o Europeu de fotografia e de vídeo subaquático e o Wanderlust .

A natureza, o activo mais procurado por quem visita a Madeira, é o mote para a realização de um festival que pretende dar a conhecer os melhores lugares da ilha, seja na montanha, no mar ou no ar.

Com eventos na baixa citadina do Funchal tão diversos como exposições fotográficas, palestras, arraiais madeirenses, actuações de grupos folclóricos, workshops ou showcookings , o Festival da Natureza assume-se, essencialmente, como um evento «para os aventureiros».

Por esse motivo, haverá caminhadas pelas levadas, descidas pelas quedas de água nas montanhas da costa Norte e passeios de bicicleta por entre os trilhos da floresta. Haverá ainda, segundo a organização, a «presença obrigatória» da floresta Laurissilva, património mundial da UNESCO desde 1999, que «representa um hino ao património natural do arquipélago».

Foto Pedro Vasconcelos Em simultâneo, estão a decorrer o 3.º Campeonato da Europa de Fotografia Subaquática e o 2.º Campeonato da Europa de Vídeo Subaquático, competição que conta com a presença de 13 países, e o Wanderlust, o «único triatlo mindful do mundo» que, no sábado e no domingo, combinará no Parque de Santa Catarina, no Funchal, «HIIT, ioga e meditação com actividades ao ar livre, workshops e palestras inspiradoras».

Salientando que este ano o Festival da Natureza tem «um formato muito diferente», Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira, destaca todo o potencial da ilha: «A Madeira, por si só, é o palco da fruição da natureza. Não precisamos de criar nada. Temos o original. Isso coloca um desafio grande neste evento.»

Foto DR Em declarações à Fugas, o governante destaca «um conjunto de valências» que serão «enfatizadas no espaço urbano», mas também «a natureza e a Laurissilva». «Trazemos a dimensão do bem-estar e wellness , a gastronomia sustentável e outros valores que são respeitadores da tendência da sustentabilidade» que a Madeira «está a certificar».

«A forma como olhamos para a natureza é muito mais do que o passeio na serra ou no mar. Queremos que as pessoas que passam por aqui percebam que a oferta da Madeira é integrada e bastante diversificada», acrescenta Eduardo Jesus.

A terminar, o secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira adianta que a «comunicação antecipada» destes eventos foi um incentivo ao aumento do turismo no arquipélago: «Estamos com uma ocupação hoteleira de 90%. Se comparamos com o melhor ano de ocupação durante este mesmo evento, era de 82%. Isso significa que a comunicação e o produto motivaram a presença no território.»

O Festival da Natureza decorre até domingo e programa completo das actividades pode ser conhecido no site oficial do evento .

