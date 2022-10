Entornointeligente.com /

The Wa­ter Taxi Ser­vice has added an ad­di­tion­al sail­ing to its sched­ule, to ac­com­mo­date those pas­sen­gers in need of ex­tra trans­port in to­day’s rough weath­er.

«Due to the in­clement weath­er, an ad­di­tion­al Wa­ter Taxi sail­ing de­par­ture from Port of Spain will be at 2.30 pm to­day Wednes­day 5 Oc­to­ber 2022,» an ad­vi­so­ry from the Wa­ter Taxi Ser­vice stat­ed.

«The 3:30 pm and 4:30 pm de­par­tures re­main as sched­uled,» it con­firmed

LINK ORIGINAL: The Trinidad Guardian

