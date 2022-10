En Video: Mujeres disfrazadas de extraterrestres atacan a gente en el Metro de Nueva York

Entornointeligente.com /

Caracas.- Seis mujeres vestidas de trajes de color verde neón, simulando ser extraterrestres, se volvieron virales al atacar a usuarias del Metro de Nueva York mientras estas se trasladaban.

Los hechos ocurrieron en la línea N, en la madrugada del domingo 2 de octubre, cerca de Times Square en Manhattan. El video muestra el momento que las seis «mujeres extraterrestres» atacan con golpes y patadas a un grupo de jóvenes que rondaban los 19 años; las imágenes se hicieron virales a través del portal web de «Reddit».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fox News (@foxnews)

Northbound N/Q trains are running with delays after NYPD responded to people being disruptive aboard a train at Times Sq-42 St. https://t.co/Cg9aI1jN5Z

— NYCT Subway (@NYCTSubway) October 2, 2022 Según relatan distintos medios, una de las víctimas cumplía años ese día, por lo que el grupo de mujeres agresoras se dedicó a golpearla en el vagón en el que viajaba.

Los usuarios que compartían espacio con las involucradas solo se limitaron a mirar o en su caso, grabar la agresión. Según relata el Daily News, las madres de las jóvenes les robaron los bolsos y celulares de las víctimas.

«La atacaron los extraterrestres» — dijo una de las madres al diario estadounidense, refiriéndose al atuendo del grupo de agresoras.

El Departamento de Policías de Nueva York, abrió una carpeta de investigación para poder dar con las mujeres agresoras y poder proceder ante los hechos que quedaron grabados.

Con información de PublimetroTV.

