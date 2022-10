«En la última semifinal nos eliminaron y estamos dolidos»

Entornointeligente.com /

Viene el clásico Alajuelense-Saprissa este sábado a las 7 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto. En el campamento morado recuerdan muy bien la historia reciente. El 19 de junio pasado empataron 1-1 ante los erizos en el Estadio Nacional con goles de Kendall Waston y Johan Venegas. Pero el 22 de ese mismo mes Carlos Mora, Giancarlo González y Freddy Góndola acababan con la ilusión tibaseña. El de la honra lo definió Jimmy Marín.

Mariano Torres habla de ser inteligentes para no repetir la historia.

¿Es Alajuelense el equipo ideal para semifinales, al ser el archirrival?

-Creo que a partir del sábado empieza otro campeonato para nosotros, desde mi punto de vista. El rival es nuestro clásico, si sabemos, es una semifinal, pero en estas instancias no escogería rival. El que toca, toca, porque los cuatro hicieron méritos para estar donde están. Tenemos un gran partido por delante. Mas allá de una semifinal, sabemos que es un clásico. La última semifinal nos eliminaron y estamos dolidos por esa eliminación. Tenemos que ser sumamente inteligentes para que no nos vuelva a pasar.

¿Cómo se sienten al tener una alineación definida?

-La verdad es que esta semana es diferente a todas. Siempre lo digo, cada vez que vamos a enfrentar a nuestro clásico rival. Es una semana diferente y, sobre todo, que va a ser una semifinal. Es algo lindo, es algo importante para nosotros. Creo que terminamos de cerrar la fase regular de la mejor manera. A partir de la segunda rueda hemos hecho un trabajo perfecto. Terminamos en el primer lugar de nuestro grupo y estuvimos cerca de alcanzar a Heredia, pero no nos dio. Contento con el trabajo que venimos haciendo y confiado de enfrentar este partido de la mejor manera. Sabemos que la Liga es un gran equipo también y vamos a enfrentarlo como se merece un clásico.

¿Cómo se encuentra usted para semifinales y cierre del campeonato?

-Me encuentro bien, primero feliz y contento de volver a jugar una semifinal con esta camiseta. Para mí y para todos nosotros es muy importante. Tampoco me olvido de que, más allá de que los últimos clásicos nos ha ido bien, en la última semifinal nos eliminaron y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Habíamos hecho un partido bueno en el Nacional y al final, en el alargue en cancha de ellos, se nos escapó y de eso tampoco me olvido. Me encuentro físicamente bien. Hasta el partido que decidimos que debía descansar un poco, había jugado todos los partidos. Eran como 13 o 14 y había jugado todos. Tampoco tengo 20 años, tengo una edad avanzada y es bueno avisar con tiempo. No me quiero perder ningún partido, pero a veces hay que ser inteligente, parar y esperar lo que viene. Lo que viene es el sábado. Es un clásico, es una semifinal y ya sabemos como jugarla.

¿Qué criterio tiene del volante manudo Alexander López?

-A mí me parece un grandísimo jugador y lo hablo con compañeros y gente de fútbol. No sé si ha habido comparación en redes porque no tengo redes, pero si tengo claro que es un grandísimo jugador, que tiene mucha categoría y mucha calidad. A veces el fútbol es un poco injusto. Yo tuve la suerte de ganar campeonatos y eso cambia mucho. Pero no me confunde el ganar o perder. Para mí, un jugador es bueno ganando o perdiendo. No me cambia nada, es muy buen jugador.

CLÁSICO PARA VIERNES

Saprissa recibirá a la Liga en el juego de vuelta el viernes 14 de octubre a las 8 de la noche, para aprovechar que los manudos juegan el martes en Alajuela ante Real España por Liga Concacaf. El volante David Guzmán argumenta que lo de ellos es ganar.

«Que si sirve o no sirve es fútbol. Al final de cuentas nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Las decisiones las toman otras personas y a nosotros nos dicen cuándo jugar y debemos enfrentarlo de la mejor manera. Para el país es un beneficio que Alajuelense esté jugando estas instancias y también hay que felicitarlos a ellos. Nosotros debemos jugar las semifinales en casa y qué día se juegue no lo tenemos muy claro, pero tenemos la mentalidad y la consigna de salir a ganar».

