Ejecutivo distrae con debate para evitar censo

El diputado José Carlos Gutiérrez, jefe de Bancada de Creemos, dijo que el Gobierno de Luis Arce plantea abrir un debate por el censo con el fin de generar polémica y de esa forma distraer a la población que exige un censo en 2023 con la finalidad de definir nuevas políticas públicas ante el incremento de población.

«Están planteando debate cuando no hay nada que debatir. Lo único que pedimos al presidente Arce y al Ministro de Planificación es que cumplan la ley», manifestó el diputado Gutiérrez, quien agregó que, si el Ministro de Planificación y el director del INE no tienen la capacidad de realizar el censo, pues que dimitan.

«Y, si no saben qué hacer, digan de una vez. ¿Qué han hecho hasta ahora? Y si no saben hacer las cosas, si no han hecho las cosas, es mejor que renuncien y tengan dignidad y, obviamente, dejen de polemizar este tema con el país», señaló el diputado.

Un censo oportuno

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan sostiene que Santa Cruz no tiene nada que debatir con las autoridades a las que no compete el desarrollo del empadronamiento.

Santiestevan recordó que, por mandato de la CPE, el censo es una competencia privativa del nivel central.

«Seguir dirigiéndose y relacionarse con otros funcionarios del Gobierno que no sean el Presidente, el Ministro de Planificación y/o el Director Nacional del INE es hacer del censo un tema enteramente político y relacionarse con funcionarios públicos del Gobierno que no tienen ninguna atribución ni mucho menos competencia sobre el censo», señaló.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

