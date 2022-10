Coro Nacional de Niños presenta nueva función de «Cuando seas grande»

Entornointeligente.com /

La agrupación infantil, dirigida por la maestra Mónica Canales, vuelve al primer escenario artístico y cultural del país este domingo 9 de octubre, a las 5:30 de la tarde, junto a la banda juvenil Chaivers y vocalistas invitados. Las divertidas y conmovedoras reacciones de aquellas personas que disfrutaron el pop-rock en las décadas 70, 80 y 90, animaron al GTN y el Coro Nacional de Niños a repetir la experiencia con un repertorio de canciones emblemáticas en inglés y español. El show permitirá a los asistentes reactivar sus recuerdos al ritmo de «Yellow Submarine», «Here comes the sun», «Obladi Oblada», «Help» y «Penny Lane» de The Beatles, o retornar a un pasado feliz con clásicos temas como «I’ll be there» y «Heal the world» de Michael Jackson, «Super Trouper» de ABBA, «Uptown girl» de Billy Joel, «De música ligera» de Soda Stéreo y «Cuando seas grande» de Miguel Mateos. Cantantes solistas y míticas agrupaciones peruanas de arraigo popular también son reconocidas en este homenaje. Así escucharemos «Ballena azul» de los Nosequien y Nosecuantos, «Akundún» de Miki González, «Cuando pienses en volver» de Pedro Suárez Vértiz, «Suna» de Mar de Copas, «Sentirme vivo» de Gian Marco, y «Av. Larco» de Frágil. El rock, creado por y para jóvenes, marcó una cultura musical con parámetros de diferenciación drásticos respecto a la moralidad adulta que imperaba después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en los años 60’ y 70’ ya sonaban melodías rockeras que provenían del jazz, blues y country, es a inicios de 1980 cuando aparecen las bandas de apariencia rebelde que interpretaban con teclados e impresionantes guitarras composiciones en contra de la desigualdad social, las injusticias laborales, la corrupción política y el daño ambiental. Tras el boom de los sintetizadores y sonidos electrónicos, la década del 90 se identificó más por la fusión de estilos y la introducción del punk, reggae, grunge, new wave y música alternativa. El Coro Nacional de Niños del Perú tendrá como banda soporte a Chaivers, integrada por Kokiman Romero, Alvaro Sovero, Javier Honorio y Hazael Abraham. El cuarteto instrumental ha fusionado géneros como el rock progresivo, funk, jazz y world music con ritmos peruanos como el festejo, huayno, vals y landó. Las entradas para el concierto Cuando seas grande Vol. III están a la venta en Joinnus.com y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Menores de 18 años, estudiantes de universidades e institutos superiores, mayores de 60, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del Servicio Militar Voluntario y miembros del CONADIS tienen el 50% de descuento. Más en Andina 1,420 nuevos e-books y audiolibros disponibles para préstamo a lectores, informó hoy la Biblioteca Nacional del Perú ( @BibliotecaPeru ). ?? https://t.co/yqpGufcQ3l pic.twitter.com/9FtgdXHbbO

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 5, 2022 (FIN) NDP/RES Publicado: 5/10/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com