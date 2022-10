Coldplay cancela concertos no Brasil

Entornointeligente.com /

Os concertos dos Coldplay no Brasil foram cancelados depois de o vocalista Chris Martin ter sido diagnosticado com uma infeção pulmonar grave.

«É com profundo pesar que somos forçados a cancelar os espetáculos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Devido a uma infeção pulmonar grave, o Chris [Martin] tem indicações médicas sérias para descansar nas próximas três semanas», lê-se num comunicado divulgado esta terça-feira nas redes sociais da banda britânica.

Desta forma, os oito concertos – seis em São Paulo nos dias 15, 16, 18 e 19, 21 e 22 deste mês, e dois no Rio de Janeiro, a 11 e 12 de outubro – foram canceladas. As novas datas serão anunciadas só no início de 2023, pelo que já é certo que os espetáculos não vão realizar-se ainda este ano.

«Lamentamos a deceção e o inconveniente que causamos, mas apelamos à vossa compreensão porque temos de priorizar a saúde do Chris», apontou o comunicado.

No entanto, a banda pede a quem tiver bilhetes para que os guarde, porque serão válidos para as novas datas a confirmar. Já quem quiser o reembolso, também pode fazê-lo.

«A todas as pessoas afetadas por esta situação pedimos [uma vez mais] que aceitem as nossas sinceras desculpas, e obrigada pelo vosso amor e apoio», assinalaram.

Os Coldplay já têm datas marcadas para quatro concertos em Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, para os dias 17, 18, 20 e 21 de maio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Coldplay (@coldplay)

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com