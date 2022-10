Chepa Candela: La Luiseth Materán suena fuerte en Indonesia

Entornointeligente.com /

Buenos días a todos, todas y «todes»!!! Yyyyy en este ombligo de semana les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus «visores» en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero…

Luiseth Materán Yyyy a la voz de ¡dale que no viene carro!, corto este preámbulo para contarles que las latinas llevaron pisando fuerte en Indonesia, donde se celebrará la décima edición del Miss Grand international… Colombia, Panamá, México, Paraguay, Ecuador, Brasil y sobre todo Venezuela arribaron al lejano país asiático… No obstante, la que más ha llamado la atención es la mismísima LUISETH MATERÁN, la designada por el George Wittels después del papelón de la reina anterior que duró coronada lo que un suspiro de culebra…

Lo cierto es que la Luiseth lució impecable, regia y poderosa, muy distinta a como se vio en su participación anterior en un grand slam, donde se vio pasada de peso. Sí, en efecto la susodicha está en su mejor momento y esa seguridad debe procesarla y repetirla en esa «testa» para que se note en sus acciones, pasarela y apariciones que hará desde hoy hasta el 25 de octubre, cuando se celebre la noche final del templete del «chinito tramoyero» de Nawat Itsaragrisil…

Pero ¡ojo! Mosca con caer en triunfalismos o creer que esa corona está asegurada, porque no es así, sino todo lo contrario: ahora es que empieza la competencia y hay mujeres que tienen tantas o más posibilidades que ponerse esa corona dorada sobre la cabeza… Vuelvo y repito, ¡mosca!

Sabrina Deraneck Yyyy sumergiéndome en «honduras misséricas» y ya que mencioné a la predecesora de la Luiseth, les bato que la SABRINA DERANECK podría ser el nuevo interés amoroso del Gio Martínez, el dizque cantante que hace dúo con Gabo, quien sí tiene talento… ¡Síiiii, señores! A según, la miss que en su corta carrera ha pasado por tres organizaciones y con las tres ha salido hablando pestes (lo que habla más de ella que de las organicaciones) podría estar de amores con el de La Melodía Perfecta, luego de que éste y Verónica Figuera terminaran sus amores.

Peeeero, «¡sorprais, sorprais!», que no es la única en la lista del jovencito (que ha demostrado ser un padre irresponsable, por cierto), sino que la Karin Aridi El Charani, salida de las filas de El concurso by Osmel, también tiene su estira y encoge con el Gio… ¿Son ideas mías o la fijación es con las misses? Porque hay que recordar que también tuvo su «jujú» con la Alessandra Sánchez, quien participó en el Miss Venezuela hace unos añitos y una que otra reina de belleza que ya no vale la pena mencionar…

Oscarcito Yyyy antes de despedirme por hoy, les cuento que OSCARCITO y Natasha Araos, quien no es la otra sino la ex de Chyno Miranda, vuelven a reavivar los rumores de romance… ¡Ujuuuum! Yo solo digo que cuando el río suena es porque «algodón» hay bajo el agua…

Aunque tratan de desmentir que se están almorzando, mis fieles fuentes apostadas en la «Ciudad del Sol» me insisten en que no solo tienen su trompo enrollado, sino que también están trabajando juntos en varios proyectos que se darán a conocer en cualquier momento…

Lo que esta Chepa no entiende (y mira que bruta no te soy) es por qué esconder lo que tienen. ¿Será por el estado del padre del hijo de Natasha? ¡Sabrá Pepe! Pero de que en cualquier momento ya asumen que se gustan y se comen, eso viene… ¡Baaaayyyy!

