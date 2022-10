Cabildo, ciudadanía y sociedad civil

Entornointeligente.com /

La multitudinaria participación ciudadana en el cabildo realizado el 30 de septiembre de 2022 en Santa Cruz de la Sierra ratifica el compromiso de inmensa mayoría de la sociedad civil cruceña con su futuro y el destino de Bolivia, en el marco de la deliberación pacífica y democrática. Esta fuerza de la manifestación ciudadana cruceña debe ser leída adecuadamente por el Gobierno y por el país en su conjunto, pues no se puede pretender seguir ignorando a Santa Cruz ni pretendiendo enfrentar ocho departamentos contra uno en la búsqueda de retrasar su desarrollo y negar el espacio que le corresponde en la vida nacional.

En esto se debe comprender a cabalidad lo que representa y constituirá Santa Cruz en la Bolivia del siglo XXI. En mi opinión, será el espacio que congregará y representará el ansia de modernidad y desarrollo de la mayoría de los bolivianos, cada vez más abiertos al mundo e integrados por las modernas tecnologías de la comunicación digital a redes de compatriotas, familiares y amigos, que emigraron a países y sociedades desarrolladas.

Este sueño de modernidad combina el ansia de libertad personal y colectiva, en una nación plenamente democrática, con el de la prosperidad, con un profundo sentido de propiedad privada, iniciativa individual, emprendedorismo familiar y espíritu productivo, el cual inevitablemente se orienta hacia las exportaciones, por la pequeñez de nuestro mercado, tanto por su reducida población como por el limitado poder adquisitivo.

Inevitablemente, esta nueva visión del futuro del país, que va integrando a bolivianos de los nueve departamentos que buscan en Santa Cruz las oportunidades de progreso para sus familias, choca con la visión centralista, estatista y extractivista que ha predominado en el relato nacionalista de los últimos 100 años. Una narrativa aislacionista, marcada por las pérdidas territoriales, que nos llevó a encerrar a Bolivia en sí misma, con su consiguiente retraso, aunque beneficiando a proyectos hegemonistas.

Por ello, es tan significativo que tanta gente apoye la demanda de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023, el cual en realidad debía efectuarse en 2022. Muchos analistas y políticos del país no entienden cómo esta demanda moviliza tanto a la sociedad cruceña, criticando que sólo significará algunos diputados más y recursos adicionales, que serán administrados principalmente por los alcaldes, los que además no han demostrado la mejor gestión pública.

Efectivamente, eso es lo más profundo de la unidad demostrada por la gran mayoría de la comunidad cruceña alrededor de la demanda del censo para 2023 y la aplicación de sus resultados a partir de 2024, tanto en lo político como en lo económico. Aunque el ciudadano común no aspira a estar entre esos nuevos diputados o no forma parte de las organizaciones políticas que compiten por administrar esos municipios, la gente siente que ya no se puede aceptar que Santa Cruz no reciba el trato que le corresponde, nuevamente, en lo político y en lo económico, y esa sensación de injusticia, en el trato recibido, y de justicia, en la reivindicación planteada, marcará la relación entre Santa Cruz y los administradores del Estado nacional durante los próximos años y quizás décadas, hasta que se acepte y respete esta nueva visión de lo que significa la modernidad para Bolivia en el siglo XXI.

Otro tema de fundamental importancia, y un gran salto cualitativo, es que esta nueva concepción del futuro, del Estado y de la sociedad está marcada por una concepción amplia e integradora de lo cruceño y de los cruceños, así en plural, en la cual se fusionan cientos de miles de cruceños nacidos en otros departamentos que comparten esta visión de libertad, política y económica, que quieren para sí mismos, sus familias y su país.

Habrá que reconocer que en este proceso hay periodos de mayores avances y momentos de retroceso, en los cuales la pluralidad y la singularidad se tensionan, pero en la línea general hay una firme y contundente apuesta por la integración de todos quienes viven en Santa Cruz alrededor de los anhelos comunes de libertad, modernidad y prosperidad. Este es el camino que debemos seguir para transformar la nación en su conjunto hacía un nuevo horizonte de desarrollo basado en el talento y la iniciativa de la gente.

Los Tiempos

