Bolivia pierde ante Brasil en Sudamericano de Voleibol U19

Pese a la actitud colocada en el primer set, Bolivia perdió contra Brasil por 0-3 con los parciales de 26-28, 9-25 y 10-25 ayer, en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano U19 de voleibol femenino, que se juega en La Paz.

A pesar de este tropiezo, Bolivia todavía cuenta con chance para pelear por uno de los tres boletos para el Mundial 2023.

Ayer, Argentina venció a Chile por 3-0 (25-12, 28-26 y 25-17) y Perú derrotó a Venezuela por 3-0 (25-21, 25-12 y 25-13).

Hoy los partidos son los siguientes: Venezuela vs. Argentina, Brasil vs. Perú y Bolivia vs. Chile.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

